Угорщина просила рф допомогти партії Фіцо: оприлюднено стенограму розмови Сійярто – лавров

Опозиційний угорський журналіст Сабольч Паньї (Direkt36 та VSquare) опублікував на своїй Facebook-сторінці повну стенограму телефонної розмови міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з главою МЗС рф сергієм лавровим, що відбулася напередодні парламентських виборів у Словаччині 29 лютого 2020 року.

У розмові Сійярто прямо просить російську сторону сприяти перемозі тодішньої правлячої коаліції на чолі з прем’єр-міністром Петером Пеллегріні (партія «Голос – соціальна демократія», близька до Роберта Фіцо) та проходженню до парламенту Словацької національної партії (SNS) Андрея Данко.

Ключові цитати зі стенограми

Сійярто пояснює лаврову мотив Угорщини:

«Як ви знаєте, 29 лютого в Словаччині відбудуться вибори, і для нас дуже важливо, щоб коаліція там продовжила своє існування. Я розумію, що це може звучати дивно з вуст угорських консерваторів, але ми сподіваємося на перемогу соціал-демократів, оскільки вони є єдиною раціональною силою в словацькій політиці, яка діє без іноземного впливу».

Далі міністр переходить до конкретики:

«Якщо переможе опозиція, це буде трагедією для центральноєвропейського співробітництва. Важливо також, щоб Словацька національна партія спікера парламенту Данко подолала п’ятипроцентний бар’єр. Ми маємо надію, що їм це вдасться, але єдиний шанс для продовження коаліції – перемога керівної партії на виборах».

Сійярто просить організувати зустріч словацького та російського прем’єр-міністрів:

«Прем’єр-міністр Пеллегріні був тут учора і сказав нам, що якби ваш прем’єр-міністр прийняв його, хоч би на пів години, це було б великою допомогою в перемозі».

лавров відповідає стримано:

«Це значне прохання, але я передам його прем’єр-міністру».

1 з 2

Контекст і наслідки

Вибори 2020 року соціал-демократи програли. Коаліція Пеллегріні розпалася, SNS Андрея Данко не подолала 5-відсотковий бар’єр і не потрапила до парламенту. Перемогу здобув опозиційний блок на чолі з Ігорем Матовичем («Звичайні люди»). Пеллегріні залишився без посади прем’єра, але у 2024 році став президентом Словаччини.

Журналіст Сабольч Паньї зазначає, що аудіозапис та стенограму отримала служба національної безпеки однієї з країн ЄС. Публікація відбулася після статті в провладному виданні Mandiner, де стверджувалося, що розмови Сійярто прослуховуються іноземними спецслужбами через витік від опозиційного журналіста.

Реакція та ширший контекст

Угорщина : офіційно не коментує автентичність стенограми. Водночас у провладних медіа з’явилися матеріали про «велику розвідувальну операцію проти Сійярто».

: офіційно не коментує автентичність стенограми. Водночас у провладних медіа з’явилися матеріали про «велику розвідувальну операцію проти Сійярто». Словаччина : Роберт Фіцо та Петер Пеллегріні наразі не коментували оприлюднену розмову. У 2020 році Фіцо вже перебував в опозиції після відставки через вбивство журналіста Яна Куцяка (2018), яке спричинило масові протести та політичну кризу.

: Роберт Фіцо та Петер Пеллегріні наразі не коментували оприлюднену розмову. У 2020 році Фіцо вже перебував в опозиції після відставки через вбивство журналіста Яна Куцяка (2018), яке спричинило масові протести та політичну кризу. росія: лавров і МЗС рф традиційно не коментують витоки такого характеру.

Зв’язок з іншими подіями

Публікація Паньї збіглася з черговим загостренням дискусії навколо проросійської позиції нинішнього уряду Фіцо в Словаччині та тісних контактів Будапешта з москвою. Раніше ЗМІ повідомляли, що Сійярто регулярно інформував російських колег про зміст закритих засідань Ради ЄС під час перерв.

Вбивство журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової 25 лютого 2018 року стало поворотним моментом для словацької політики. Виконавцем убивства визнано колишнього військового Мирослава Марчека (засуджений до 23 років ув’язнення). Слідство встановило, що замовниками були бізнесмени, пов’язані з тодішньою владою.

Опублікована стенограма – ще один доказ тісної координації між Будапештом і москвою в підтримці певних політичних сил у Центральній Європі, навіть якщо ці сили належать до ліво-націоналістичного спектра.

📌 Також нагадаємо, що Україна нібито відмовилася від тристоронньої зустрічі щодо нафтопроводу «Дружба» зі Словаччиною та Угорщиною.