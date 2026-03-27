рф вдарила по газовій інфраструктурі на Полтавщині

Денис Молотов
Фото: наслідки чергової атаки рф на газовидобувну інфраструктуру України / 27.03.2026

Окупаційні російські війська протягом минулої доби та в ніч на 27 березня здійснили атаку на газовидобувну інфраструктуру у Полтавській області. Про це повідомили в НАК «Нафтогаз України».

Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження виробничих об’єктів.

📢 «Внаслідок атаки виникла пожежа. Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, роботу об’єкта зупинено. Дякую підрозділам ДСНС за швидку та професійну реакцію», — заявив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Фото: НАК "Нафтогаз України" / 27.03.2026

Через обстріл на об’єкті виникла потужна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Важливе обладнання компанії зазнало значних пошкоджень, у зв’язку з чим роботу об’єкта тимчасово зупинено.

📊 Масштаб ударів

У Нафтогазі зазначають, що від початку 2026 року росія вже близько 40 разів атакувала інфраструктуру групи. Раніше повідомлялося, що внаслідок цієї атаки на Полтавщині понад 5000 споживачів залишилися без газопостачання. Інформації про постраждалих або загиблих не надходило.

🛡️ Робота ППО

Нагадаємо, цієї ночі російські війська запустили по території України 102 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 93 з них.

  • Минулої доби, 26 березня, на фронті відбулось 150 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіабомб.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ГУР підтвердило уламки “Ланцета” під час атаки рф у центрі Києва і розкрило деталі його “начинки”

ПОДІЇ

В Австрії хочуть заборонити соцмережі для дітей

СУСПІЛЬСТВО

Фіцо підтримав Орбана у питанні кредиту ЄС для України

ВАЖЛИВО

Україна може отримати газ із Мозамбіку

ВЛАДА

Удар по Івано-Франківську: є жертви та руйнування

ВІЙНА

Україна може стати ключовим гравцем на ринку озброєнь Близького Сходу

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

У Сумах і на Полтавщині зафіксовано руйнування після ударів

ВІЙНА

На Херсонщині викрито мережу колаборантів “народної поліції”, які викрадали і катували людей

ПОДІЇ

Україна працює з ЄС над блокуванням суден тіньового флоту

ПОЛІТИКА

У столиці ветеран заявив про побиття в приміщенні ТЦК

КРИМІНАЛ

Ірландія змінює програму підтримки українців: виплати зменшать

СУСПІЛЬСТВО

Авіаудар по Слов’янську: масштабні руйнування та примусова евакуація

ВАЖЛИВО

У Києві провели обшуки в Університеті культури

ВАЖЛИВО

Делегація НАТО високого рівня вперше завітала до України

ВАЖЛИВО

Північна Корея відправляє за гроші в рабство своїх громадян на росію

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

