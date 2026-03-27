рф вдарила по газовій інфраструктурі на Полтавщині

Окупаційні російські війська протягом минулої доби та в ніч на 27 березня здійснили атаку на газовидобувну інфраструктуру у Полтавській області. Про це повідомили в НАК «Нафтогаз України».

Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження виробничих об’єктів.

📢 «Внаслідок атаки виникла пожежа. Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, роботу об’єкта зупинено. Дякую підрозділам ДСНС за швидку та професійну реакцію», — заявив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Через обстріл на об’єкті виникла потужна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Важливе обладнання компанії зазнало значних пошкоджень, у зв’язку з чим роботу об’єкта тимчасово зупинено.

📊 Масштаб ударів

У Нафтогазі зазначають, що від початку 2026 року росія вже близько 40 разів атакувала інфраструктуру групи. Раніше повідомлялося, що внаслідок цієї атаки на Полтавщині понад 5000 споживачів залишилися без газопостачання. Інформації про постраждалих або загиблих не надходило.

🛡️ Робота ППО

Нагадаємо, цієї ночі російські війська запустили по території України 102 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 93 з них.