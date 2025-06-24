Вівторок, 24 Червня, 2025
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Удар Shahed по навчальному центру ЗСУ: вдалося уникнути втрат

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар Shahed по навчальному центру ЗСУ: вдалося уникнути втрат

24 червня один із навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України зазнав атаки ударними дронами типу «Shahed». Попри загрозу, масштабних втрат вдалося уникнути. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

📢 «Сьогодні, 24 червня, противник атакував ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України», — йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ Завдяки завчасно реалізованим превентивним заходам, чіткому дотриманню алгоритмів безпеки та високій підготовці особового складу, вдалося уникнути масових жертв. Проте, за даними командування, один військовослужбовець отримав поранення та був оперативно госпіталізований.

Наразі в підрозділі посилено заходи безпеки на випадок нових атак, зокрема ймовірних ракетних чи авіаударів з боку армії рф.

🔔 Командування закликає особовий склад до максимальної пильності та неухильного дотримання алгоритмів дій під час повітряних тривог.

У ЗСУ нагадують: «Дотримання чітких інструкцій — запорука збереження життя в умовах постійної загрози».

☝️ Нагадаємо:

🔸 Раніше ворог здійснив ракетний удар по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад, де відбувалися навчання.
🔸 Ще один обстріл було зафіксовано по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого загинули 12 військовослужбовців, понад 60 дістали поранення.
🔸 Окремо повідомлялось про ракетну атаку на навчальний підрозділ у Полтавській області.

👉 Також раніше було повідомлено, що в місті Краматорськ на Донеччині завершено аварійно-рятувальні роботи після авіаудару по житловій чотириповерхівці, на яку російська армія скинула авіабомбу під час чергового обстрілу.

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