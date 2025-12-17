Середа, 17 Грудня, 2025
Удар КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, десятки постраждалих

Денис Молотов
Удар КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, десятки постраждалих 017

Окупаційні російські війська завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram у середу, 17 грудня.

📢 «В обласному центрі поцілив (ворог – ред.) по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди. У Кушугумській громаді дістала поранень жінка. Надається уся необхідна медична допомога», – написав посадовець, оприлюднивши відео з наслідками удару по багатоповерхівках у Запоріжжі.

Згодом очільник ОВА поінформував про збільшення кількості постраждалих. За уточненими даними, поранення отримали 26 людей. Унаслідок атаки зруйновано житлові будинки, а також пошкоджено об’єкт інфраструктури та навчальний заклад.

Також повідомлялося, що ворог атакував один з об’єктів інфраструктури Запоріжжя, наслідки удару уточнюються.

📢 «Вже 26 поранених – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Всім людям надається необхідна допомога», – зазначили в обласній військовій адміністрації.

У ДСНС підтвердили, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок, житлову забудову та навчальний заклад, а також виникла пожежа.

Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу п’ятьом громадянам. Ліквідація наслідків удару триває, на місцях працюють усі екстрені служби міста, а також волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

☝️ Нагадаємо, 16 грудня російські війська влучили ударним безпілотником типу «Shahed» у багатоповерховий будинок у Запоріжжі, внаслідок чого постраждали троє людей та виникла пожежа.

👉 Крім того, 14 грудня окупанти зруйнували магазин АТБ у Запоріжжі, тоді поранення отримали четверо людей.

