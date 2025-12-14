росіяни вдарили по Запоріжжю: знищено супермаркет, є постраждалі

Окупаційні російські війська вранці у суботу, 14 грудня, атакували житловий квартал Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є значні руйнування та поранені. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

📢 «Ранком вихідного дня ворог атакував Запоріжжя. На місце виїхали надзвичайні служби. Наслідки встановлюються», — написав він.

Згодом Федоров уточнив, що одним з об’єктів удару став магазин АТБ. Спочатку повідомлялося щонайменше про шістьох поранених, серед яких була одна дитина.

📢 «До лікарів продовжують звертатися постраждалі після атаки на торговий центр. Крім того, бригади “швидкої” направлені на місця інших влучань. росіяни продовжують атакувати обласний центр. Перебувайте в безпечних місцях», — зазначив очільник ОВА.

Згодом ворог завдав ударів по іншому району міста.

📢 «Це інший район міста. Горять автівки. Наразі інформації про постраждалих не надходило. Атака продовжується. Перебувайте в безпечних місцях», — повідомив Федоров та оприлюднив фото з місця події.

Станом на перші години після обстрілу за медичною допомогою звернулися семеро людей, у тому числі дитина. Пізніше кількість постраждалих зросла.

Понад 170 людей залучені до ліквідації наслідків ворожих ударів. Пошкоджені щонайменше шість багатоквартирних будинків, нежитлові приміщення, знищені автомобілі на автостоянці. Комунальні служби вже розпочали закривати вибиті вікна в багатоповерхівках листами OSB, фахівці районних адміністрацій фіксують руйнування.

Згодом Іван Федоров повідомив про подальше зростання кількості поранених.

📢 «Вже вісім постраждалих: люди продовжують звертатися до медиків після ворожої атаки на Запоріжжя. Мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої отримали мешканці обласного центру внаслідок ударів по місту. Всім постраждалим надається необхідна допомога», — зазначив він.

Пізніше стало відомо вже про одинадцятьох поранених.

📢 «Вже одинадцять постраждалих — збільшується кількість людей, що потребують медичної допомоги внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Серед поранених два рятувальники та один поліцейський. Також допомога лікарів знадобилася шестирічній дитині», — повідомив очільник Запорізької ОВА.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом минулого тижня російська армія здійснила одну з наймасштабніших серій повітряних атак по Україні, випустивши понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів.

👉 Також нагадаємо, що у Херсоні російські окупаційні війська вкотре обстріляли об’єкти критичної інфраструктури міста. Внаслідок атаки зазнала руйнувань система централізованого водопостачання.