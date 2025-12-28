Окупанти вдарили по енергетиці на Полтавщині

Упродовж дня в суботу, 27 грудня, російські окупаційні війська двічі атакували Полтавську область, зокрема завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури. Про це в неділю, 28 грудня, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут у Telegram.

За його словами, у Миргородському районі зафіксували падіння ракети на відкритій місцевості. Окрім цього, ворог здійснив удар по енергетичному об’єкту, внаслідок чого було пошкоджено технологічне обладнання.

📢 «У Миргородському районі зафіксовано падіння ракети на відкритій території. Також росіяни вдарили по енергетичному об’єкту. Пошкоджено технологічне обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки», — зазначив Когут.

В обох випадках обійшлося без загиблих і постраждалих.

👉 Нагадаємо, після масованих російських обстрілів 27 грудня в Україні триває поетапне відновлення електропостачання для споживачів, які залишилися без світла. Наразі в країні застосовують графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.