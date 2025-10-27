Понеділок, 27 Жовтня, 2025
У Запоріжжі без світла залишилися понад 1700 домогосподарств

Денис Молотов
Увечері 26 жовтня російські військові здійснили серію атак дронами в районі Запоріжжя. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, було зафіксовано щонайменше п’ять ударів, унаслідок яких понад 1700 домогосподарств залишилися без електропостачання.

📢 «Через ворожі атаки в районі Запоріжжя понад 1700 родин тимчасово залишилися без світла. Пошкоджень зазнали приватні будинки, спортивний об’єкт і господарські споруди. За попередньою інформацією, загиблих чи постраждалих немає», — повідомив Федоров у Telegram.

За його словами, бригади енергетиків розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

💬 У ДСНС уточнили, що удари дронів були спрямовані на селище Новомиколаївка Запорізького району. На одному з місць влучання пошкоджено три житлові будинки, а також сталося займання на площі 40 квадратних метрів. В іншому випадку вогонь охопив спортивну залу дитячо-юнацької спортивної школи.

Рятувальники ліквідували пожежі, а енергетики працюють над відновленням електропостачання у постраждалих населених пунктах.

☝️ Нагадаємо, що 22 жовтня російські війська вже здійснювали масовану атаку дронами по території Запоріжжя. Тоді серед постраждалих опинилися шестимісячне та семимісячне немовлята, а також тринадцятирічний підліток.

Раніше також повідомлялося, що на Сумщині через атаку російського безпілотника на мікроавтобус загинув 69-річний чоловік, ще 13 людей зазнали поранень.

👉 Також стало відомо, що внаслідок нічної ракетної атаки росії на Київ 25 жовтня серйозних руйнувань зазнали офіс і складський комплекс компанії «Оптіма-Фарм» — одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів країни.

