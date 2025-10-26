Ракетна атака на Київ: знищено склад однієї з найбільших фармкомпаній

Внаслідок нічної ракетної атаки росії на Київ 25 жовтня серйозних руйнувань зазнали офіс і складський комплекс компанії «Оптіма-Фарм» — одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів країни. Інформацію про інцидент виданню LIGA.net підтвердив аналітик ринку, а також співробітник компанії, який побажав залишитися анонімним.

За попередніми оцінками, загальна сума збитків може перевищувати 100 мільйонів доларів США. Представники «Оптіма-Фарм» підтвердили факт знищення складу у відповідь на запит Економічної правди. Джерело на фармацевтичному ринку повідомило, що об’єкт «знищено вщент», і він забезпечував поставки медикаментів до центральних регіонів України.

☝️ Компанія «Оптіма-Фарм» — спільне українсько-естонське підприємство, яке вже понад три десятиліття постачає лікарські засоби та медичні товари по всій країні. Дистриб’ютор має сучасні складські комплекси та 11 філій у різних регіонах.

Це вже друга атака на склади компанії цього року. Попереднє влучання сталося 28 серпня — тоді також було знищено медикаменти та складське приміщення у Києві.

У ніч на 25 жовтня російські війська завдали балістичного удару по столиці. Вибухи пролунали у Дарницькому та Деснянському районах, де спалахнула масштабна пожежа. Для її ліквідації рятувальники залучили гелікоптер.

1 з 7

Наступної ночі, 26 жовтня, російські дрони атакували житловий будинок у Деснянському районі. Загинули випускниця ліцею «Лідер» Анастасія Маслій та її мати.

Шостий президент України Володимир Зеленський та Повітряні сили ЗСУ повідомив, що лише за цю ніч окупанти випустили понад 100 безпілотників по території України.