У Волгограді на росії після атаки дронів загорівся НПЗ

У ніч проти 19 серпня у російському Волгограді сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ) після чергової атаки дронів. Про вибухи спершу повідомляли очевидці у соцмережах, а згодом інформацію підтвердив губернатор області Андрей Бочаров, передають російські ЗМІ та інформаційні Телеграм-канали.

У Волгограді на росії після атаки дронів загорівся НПЗЗа його словами, займання сталося не лише на території НПЗ, а й на даху корпусу міської лікарні №16. Причиною пожеж чиновник традиційно назвав «падіння уламків БпЛА».

📢 «На півдні Волгограда внаслідок падіння уламків безпілотників виникло займання покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні №16 та на території НПЗ», — написав місцевий губернатор.

Місцеві жителі повідомляли у соцмережах про близько десяти вибухів у місті.

Це вже не перший подібний випадок за останні дні. 16 серпня жителі Волгограда також фіксували стовп чорного диму в районі нафтопереробного заводу після удару дронів. Тоді займання сталося на трубопроводах та резервуарі установки первинної переробки нафти на підприємстві «Лукойл-Волгограднафтопереробка».

☝️ Також нагадаємо, що у ніч на 18 серпня українські військові успішно завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», що розташована в Тамбовській області російської федерації.

