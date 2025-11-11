У США наближається кінець найтривалішого шатдауну: Сенат ухвалив компроміс

Сенатори США у понеділок, 10 листопада, підтримали компромісний законопроєкт, який має завершити найтриваліший шатдаун США в історії. За документ проголосували 60 сенаторів, проти — 40, повідомляє Reuters. Тепер законопроєкт має остаточно ухвалити Палата представників.

📢 «Документ відновлює роботу урядових установ, фінансування яких було зупинене 1 жовтня, і тимчасово блокує план президента Дональда Трампа щодо скорочення державного апарату», — йдеться у повідомленні.

Згідно з угодою, дія компромісу триватиме до 30 січня 2026 року. У цей період уряд працюватиме з річним дефіцитом близько 1,8 трильйона доларів, тоді як загальний державний борг США сягне 38 трильйонів доларів.

☝️ Хоча більшість демократів виступили проти законопроєкту, вісім із них підтримали компроміс. Вони наполягали на включенні гарантій продовження медичних субсидій для 24 мільйонів американців, термін дії яких спливає наприкінці року. Проте угода лише відкладає розгляд цього питання до грудня без гарантії продовження виплат.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що планує ухвалити документ уже в середу та передати його на підпис Дональду Трампу. Президент назвав компромісну угоду «дуже хорошою».

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, 50% американців покладають відповідальність за шатдаун на республіканців, тоді як 43% — на демократів.

👉 Раніше Трамп зазначив, що шатдаун США не має негативного впливу на економіку країни та у неділю, 9 листопада, повідомив, що ситуація з шатдауном у країні наближається до розв’язання.