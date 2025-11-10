Трамп заявив про близьке завершення шатдауну у США

Президент США Дональд Трамп у неділю, 9 листопада, повідомив, що ситуація з шатдауном у країні наближається до розв’язання. Про це інформує телеканал CNN, посилаючись на джерела у Сенаті.

📢 «Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро», — сказав Трамп журналістам.

За даними CNN, республіканці та демократи у Сенаті досягли двопартійної угоди про тимчасове фінансування уряду до 30 січня. У документі також передбачено проведення голосування щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування, заплановане на грудень.

📌 Джерела телеканалу повідомляють, що угода включає скасування рішення Трампа про звільнення федеральних службовців і положення, яке унеможливлює подібні дії у майбутньому. Крім того, документ гарантує фінансування продовольчих талонів на весь 2026 фінансовий рік.

Відомо, що вісім сенаторів-демократів погодилися підтримати угоду, досягнуту в неділю ввечері за посередництва трьох колишніх губернаторів і низки впливових політичних діячів.

☝️ Окремим пунктом передбачено, що всім федеральним службовцям виплатять компенсацію за час, коли роботу уряду було призупинено.

За інформацією CNN, голосування у Сенаті щодо завершення шатдауну може відбутися вже найближчими годинами.

Нагадаємо, часткове припинення роботи федерального уряду США розпочалося 1 жовтня через брак фінансування. Республіканці та демократи не змогли домовитися щодо розподілу бюджетних коштів, зокрема у сфері охорони здоров’я, звинувачуючи одне одного у затягуванні політичної кризи. Відтоді урядовий шатдаун у США вже триває рекордно довго.

Раніше повідомлялося, що через шатдаун відтерміновано експорт американської зброї на понад 5 мільярдів доларів, призначеної для союзників по НАТО та України.