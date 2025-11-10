Понеділок, 10 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп заявив про близьке завершення шатдауну у США

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив про близьке завершення шатдауну у США

Президент США Дональд Трамп у неділю, 9 листопада, повідомив, що ситуація з шатдауном у країні наближається до розв’язання. Про це інформує телеканал CNN, посилаючись на джерела у Сенаті.

📢 «Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро», — сказав Трамп журналістам.

За даними CNN, республіканці та демократи у Сенаті досягли двопартійної угоди про тимчасове фінансування уряду до 30 січня. У документі також передбачено проведення голосування щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування, заплановане на грудень.

📌 Джерела телеканалу повідомляють, що угода включає скасування рішення Трампа про звільнення федеральних службовців і положення, яке унеможливлює подібні дії у майбутньому. Крім того, документ гарантує фінансування продовольчих талонів на весь 2026 фінансовий рік.

Відомо, що вісім сенаторів-демократів погодилися підтримати угоду, досягнуту в неділю ввечері за посередництва трьох колишніх губернаторів і низки впливових політичних діячів.

☝️ Окремим пунктом передбачено, що всім федеральним службовцям виплатять компенсацію за час, коли роботу уряду було призупинено.

За інформацією CNN, голосування у Сенаті щодо завершення шатдауну може відбутися вже найближчими годинами.

Нагадаємо, часткове припинення роботи федерального уряду США розпочалося 1 жовтня через брак фінансування. Республіканці та демократи не змогли домовитися щодо розподілу бюджетних коштів, зокрема у сфері охорони здоров’я, звинувачуючи одне одного у затягуванні політичної кризи. Відтоді урядовий шатдаун у США вже триває рекордно довго.

Раніше повідомлялося, що через шатдаун відтерміновано експорт американської зброї на понад 5 мільярдів доларів, призначеної для союзників по НАТО та України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Прогрес є, але реформ бракує: ЄС оцінив шлях України до членства

ВАЖЛИВО

Рютте про засідання путіна: «Не бачу сенсу реагувати на його шоу»

ВАЖЛИВО

На фронті від початку доби – 185 зіткнень: третина з них на Покровському напрямку

ВІЙНА

Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус

ПОДІЇ

Швеція заявляє про прогрес у фінансуванні угоди щодо Gripen

ВАЖЛИВО

Молдова остаточно закриває «русский дом» у Кишиневі

ПОЛІТИКА

Латвія передала Україні 21 бронетранспортер Patria

ВАЖЛИВО

У Луганській ОВА нова директорка Департаменту соціального захисту

ЛУГАНЩИНА

Зеленський заявив, що не боїться Дональда Трампа

ВЛАДА

Трамп: Індія майже повністю відмовилася від нафти рф

ПОЛІТИКА

За ніч зафіксовано понад 500 засобів повітряного нападу рф

ВІЙНА

Манікюр і педикюр: повноцінний догляд за нігтями для здоров’я та краси

СУСПІЛЬСТВО

У регіонах України діють графіки відключень електроенергії

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку

ПОДІЇ

На росії «прихована мобілізація» через великі втрати — ЦПД

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"