У США допускають швидке завершення війни в Україні

Посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер заявив, що війна в Україні може завершитися протягом найближчих 90 днів. Про це він повідомив у середу, 24 грудня, в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, Україна зазнає значних втрат через російські удари по енергетичній інфраструктурі, водночас і росія відчуває серйозні наслідки українських атак. У такій ситуації, наголосив дипломат, подальше продовження війни не дає жодній зі сторін стратегічних переваг.

📢 «Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися», – заявив Вітакер.

Він додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує роботу над досягненням миру та має намір чинити тиск на обидві сторони конфлікту з метою припинення бойових дій.

Раніше Метью Вітакер повідомляв, що американські перемовники намагаються з’ясувати, на які максимальні поступки готова піти росія. Паралельно триває робота над відповідними документами з українською стороною.

Водночас у середу в кремлі заявили, що росія наполягатиме на суттєвих змінах до проєкту так званого «мирного плану», який раніше був узгоджений Україною та Сполученими Штатами.

👉 Також шостий президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів про зміст 20 пунктів проєкту базового документа («плану миру») між Україною, Сполученими Штатами Америки, росією та європейськими партнерами щодо завершення війни.