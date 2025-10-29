У Сенаті США знову провалилася спроба відновити роботу уряду

У Сполучених Штатах триває шатдаун уряду США, який почався ще 1 жовтня 2025 року через відсутність затвердженого фінансування федеральних агентств. Попри численні спроби, Сенат не може домовитися про відновлення роботи уряду. У вівторок, 28 жовтня, спроба номер тринадцять також завершилася провалом. Про це повідомило видання The Hill.

Зазначається, що демократи знову заблокували ухвалення законопроєкту, який Палата представників підтримала раніше. Документ передбачав фінансування уряду до 21 листопада.

Під час голосування 54 сенатори проголосували “за”, а 45 – “проти”, тоді як для схвалення потрібно було 60 голосів.

Серед демократів, які все ж підтримали документ, були троє сенаторів — Джон Феттерман (Пенсильванія), Кетрін Кортез Масто (Невада) та Ангус Кінг (Мейн), незалежний член фракції, який працює з демократами.

📢 Перед голосуванням лідер демократів Чак Шумер наголосив, що республіканці мають погодитися на продовження медичних пільг, назвавши це «принциповим питанням».

Водночас лідер республіканської більшості Джон Тун відповів, що його партія готова до перемовин лише після того, як демократи підтримають розблокування роботи уряду.

☝️ Тим часом один із сенаторів-республіканців представив альтернативний план, який дозволить виплачувати зарплати працівникам, що перебувають у вимушеній відпустці, а також тим, хто забезпечує критично важливі функції. Частина демократів уже висловила готовність підтримати цю ініціативу.

Профспілки федеральних службовців, зокрема найбільша з них, цього тижня закликали Сенат завершити 28-денне призупинення роботи уряду, однак ситуація залишається без змін.

☝️ Нагадаємо, нинішній шатдаун уряду США вже став другим за тривалістю в історії країни. Рекордний період — 35 днів — зафіксували під час першої каденції Дональда Трампа у 2018–2019 роках.

📌 Також раніше глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що тривале закриття уряду вже завдає значних збитків.