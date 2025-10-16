Через політичний параліч США втрачають мільярди — Мінфін

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що попри стабільне зростання інвестицій в американську економіку, тривале закриття уряду вже завдає значних збитків. За його словами, шатдаун, який триває понад два тижні, щодня обходиться економіці у близько 15 мільярдів доларів через падіння обсягів виробництва. Про це повідомляє Reuters у середу, 15 жовтня.

📢 «Ми вважаємо, що закриття уряду коштуватиме економіці США до $15 млрд на день», — зазначив Бессент під час офіційного виступу.

Він підкреслив, що попри складну ситуацію, хвиля інвестицій у Сполучених Штатах, зокрема у сфері штучного інтелекту, залишається потужною. Проте, за словами міністра, тривале припинення роботи уряду стримує розвиток цієї позитивної тенденції.

Бессент нагадав, що економічне зростання останніх часів було стимульоване низкою ініціатив президента Дональда Трампа. Серед вагомих – податкові реформи та введення мит, які сприяли пожвавленню інвестиційної активності. Однак нині, як зазначив він, шатдаун став серйозним бар’єром для подальшого розвитку економіки.

📢 «Запуск швидкого економічного зростання був результатом реформ президента Трампа, але зараз відсутність роботи уряду є значним стримуючим фактором», — наголосив глава Мінфіну.

Причиною політичного паралічу стали суперечки навколо бюджету. Президент Трамп заявив про готовність скоротити програми, що підтримуються демократами, та звільнити частину федеральних службовців, якщо криза фінансування триватиме.

Водночас адміністрація Білого дому покладає провину на демократів, які, за її словами, заблокували ухвалення необхідних рішень для відновлення роботи уряду.

👉 Також нагадаємо, що за словами Бессента, під час зустрічей китайський віцеміністр торгівлі Лі Ченган нібито попереджав, що Китай «викличе глобальний хаос», якщо США не відмовляться від планів запровадити нові портові збори.