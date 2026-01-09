У родини ексочільника Харківського ТЦК конфіскували майно на понад 4 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про стягнення в дохід держави автомобілів BMW X6 та Toyota Camry Hybrid, якими користувалася родина колишнього начальника Харківського обласного ТЦК та СП. Про це 9 січня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

☝️ Як зазначається, у травні 2025 року правоохоронці викрили факти необґрунтованого збагачення експосадовця територіального центру комплектування (ТЦК та СП).

Після цього прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. грн, які перебували у користуванні членів родини посадовця.

Йшлося про:

— BMW X6 2023 року випуску;

— Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску.

🚗 У ДБР уточнили, що вказані автомобілі у 2023–2024 роках були оформлені у приватну власність близьких осіб посадовця. На той момент він обіймав посади начальника районного ТЦК та СП. А також виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

⚖️ Суд визнав ці транспортні засоби необґрунтованими активами та ухвалив рішення стягнути в дохід держави один автомобіль. А також грошову вартість іншого, загальна сума яких перевищує 4 млн грн.

📎 Нагадаємо, раніше Апеляційна палата ВАКС конфіскувала у заступника начальника департаменту кримінального аналізу Національної поліції України Дениса Цвєткова квартиру в Києві вартістю 2,4 млн грн. Майно було визнане як необґрунтований актив.

👉 Також раніше офіційна сторінка Київського обласного ТЦК та СП у Facebook опублікувала суспільно резонансний допис.