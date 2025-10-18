У Полтаві після російської атаки спалахнула масштабна пожежа на складі

У ніч проти суботи в Полтаві внаслідок чергової російської атаки виникла пожежа на складі готової продукції одного з місцевих підприємств, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

📢 «Вогонь охопив близько 1500 квадратних метрів приміщення. Інформації про постраждалих не надходило. До гасіння залучалися 63 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС», — зазначили у відомстві.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, попри значну площу пожежі.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив, що вночі ворог здійснив атаку дронами по Полтавській області. За його словами, сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях, однак уламки одного з безпілотників упали в Полтавському районі, пошкодивши складське приміщення цивільного підприємства.

📢 «Зайнялася пожежа, яку було ліквідовано підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих», — підкреслив Когут.

☝️ Як повідомлялося раніше, тієї ж ночі російські війська атакували Дніпропетровщину, де також зафіксовано кілька пожеж, а серед пошкоджених об’єктів — лікарня.

👉 Також увечері 15 жовтня російські ударні безпілотники атакували місто Ніжин у Чернігівській області.