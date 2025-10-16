Четвер, 16 Жовтня, 2025
російські дрони атакували Ніжин: є поранені та руйнування цивільних об’єктів

Денис Молотов
Увечері 15 жовтня російські ударні безпілотники атакували місто Ніжин у Чернігівській області. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Telegram, внаслідок ударів дронів пошкоджено логістичний об’єкт і багатоповерховий житловий будинок.

За попередніми даними, є постраждалі цивільні люди, а на місці події працюють усі необхідні служби, які продовжують ліквідацію наслідків атаки.

📢 «Ворог масовано атакував ударними дронами Чернігів та Ніжин. Увечері в Ніжині БпЛА влучив у житлову багатоповерхівку. Отримали поранення двоє цивільних – чоловік та жінка. Також атакою пошкоджено термінал “Нової пошти”, магазин та відділення служб доставки. Вогнем знищено 2 вантажні та легкове авто. Під ранок – повторна атака на місто, поранено чоловіка», – йдеться в офіційному повідомленні.

Міський голова Олександр Кодола та керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус раніше підтвердили факти пошкодження цивільних об’єктів. За їхніми словами, дрони вдарили по двох житлових будинках і будівлі, де розташовувались магазин і відділення «Нової пошти».

Кодола наголосив, що агресор цілеспрямовано атакує об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, завдаючи ударів по мирних містах області.

Уранці 16 жовтня вибухи пролунали в Чернігові, де пошкоджене одне з міських підприємств і виникла пожежа. Крім того, уламки одного з безпілотників упали на присадибну ділянку на околиці міста, спричинивши локальне займання.

У Семенівській громаді внаслідок мінометного обстрілу спалахнув нежилий будинок, а за добу російські війська 59 разів відкривали вогонь по Чернігівській області, обстрілявши 21 населений пункт.

Того ж дня окупаційні сили завдали комбінованого удару по Сумській громаді, через що у Сумах і Сумському районі виникли перебої з електропостачанням.

Внаслідок масованих обстрілів по всій Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії. Увечері вже було скасовано екстрені відключення у Черкаській і Запорізькій областях, а також раніше — у Києві, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

☝️ Ситуація в енергосистемі залишається напруженою, адже російські атаки дронів продовжують завдавати шкоди як промисловим об’єктам, так і житловим будинкам, створюючи серйозну небезпеку для цивільного населення.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти 15 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по Сумщині. Унаслідок атаки в Сумах і Сумському районі спостерігаються перебої з електропостачанням

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"