Вівторок, 12 Серпня, 2025
У Міноборони збільшили фінансування батальйонів на передовій

Денис Молотов
На виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ Міністерство оборони провело оперативне засідання бюджетної комісії, під час якого ухвалили рішення перерозподілити кошти для збільшення фінансування батальйонів, що діють на передовій. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання – перерахувати кошти максимально швидко», – зазначив він.

За словами Шмигаля, за результатами засідання Ставки було вирішено підвищити обсяги прямого фінансування бригад для закупівель.

📢 «Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби», – пояснив міністр.

Він додав, що обсяги фінансування зростатимуть пропорційно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання.

📢 «Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень. За дорученням президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення», – наголосив Шмигаль.

Відомо, що 11 серпня шостий президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, присвячене потребам військових. За його підсумками він доручив збільшити фінансування бойових підрозділів.

Також Зеленський уточнив, що під час Ставки заслухали доповіді з інших питань, які раніше обговорювалися з командирами батальйонів у ході його поїздок на Харківщину та Сумщину.

