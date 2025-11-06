Четвер, 6 Листопада, 2025
У Мексиці чоловік домагався Президента

У Мексиці вибухнув скандал після інциденту, під час якого п’яний чоловік намагався обмацати та поцілувати президентку Клаудію Шейнбаум просто посеред вулиці під час її розмови з людьми. Про це у середу, 5 листопада, повідомляє BBC.

На відео, яке швидко поширилося в соцмережах, видно, як нетверезий молодик підходить до Шейнбаум ззаду, обіймає її, намагається поцілувати в шию та торкається її без згоди. Президентка різко обертається, після чого між нею та нападником стає урядовець. Зловмисника одразу затримали та передали поліції.

☝️ Пізніше Шейнбаум заявила, що планує подати офіційну заяву до правоохоронців, наголосивши:

📢 «Потрібно чітко окреслити червону лінію і показати, що будь-яка мексиканська жінка має право на захист».

Інцидент викликав широкий суспільний резонанс і знову актуалізував проблему насильства щодо жінок у Мексиці. За статистикою, близько 98% злочинів, скоєних на ґрунті гендерної ворожнечі, залишаються без покарання.

Президентка, яка під час своєї передвиборчої кампанії обіцяла боротися з насильством щодо жінок, стикається з критикою через відсутність значних результатів у цій сфері.

👉 Також нагадаємо, що у Миколаївській області стався інцидент за участю Анджеліни Джолі, яка нещодавно прибула до України.

