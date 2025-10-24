П’ятниця, 24 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

У Луганській ОВА обговорили покращення комунікацій з людьми з інвалідністю

Денис Молотов
Денис Молотов
У Луганській ОВА обговорили покращення комунікацій з людьми з інвалідністю

У Луганській обласній військовій адміністрації відбувся спеціалізований захід, присвячений темі ефективної комунікації з людьми з інвалідністю. Про це повідомляється на офіційному сайті Луганської ОВА.

У зустрічі взяла участь заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко. А також представники структурних підрозділів обласної адміністрації, військових адміністрацій населених пунктів та районних військових адміністрацій.

Основна увага була приділена налагодженню комунікації з людьми з інвалідністю, щоб уникнути проявів дискримінації. Захід мав на меті формування культури рівноправного спілкування й усвідомлення важливості інклюзивного підходу у щоденній комунікації, щоб проявляти повагу, уникати дискримінації чи незручних ситуацій.

📢 Спікерами заходу стали старші тренерки підприємства об’єднання громадян «Інклюзивно привітні» — Лілія Білик та Христина Пономаренко. Вони ділилися реальними історіями зі свого життя, демонстрували проникливі відеоролики та презентували практичні матеріали, які допомагають краще розуміти потреби людей з особливостями розвитку.

За словами організаторів, така форма роботи дозволила учасникам відчути емоційний зв’язок. А також зрозуміти, наскільки важливим є людське ставлення та коректність у комунікації.

Під час обговорення Наталія Романенко підкреслила важливість правильного підходу у спілкуванні з людьми з інвалідністю:

📢 «У сучасному суспільстві ми маємо формувати культуру комунікації, засновану на повазі та рівності. Люди з інвалідністю не потребують жалю — вони потребують рівних можливостей, підтримки й людяності».

☝️ Захід став не лише майданчиком для навчання, а й платформою для обміну практичними рекомендаціями між представниками органів влади. Учасники отримали поради щодо комунікації з людьми, які мають порушення слуху, а також щодо створення дружнього до всіх громадян сервісу.

Ініціатива Луганської ОВА демонструє послідовну роботу у напрямі створення інклюзивного середовища та підвищення якості взаємодії державних службовців із людьми з інвалідністю.

👉 Також нагадаємо, що Заступниця голови Луганської ОВА Наталія Романенко взяла участь у спеціалізованому заході, присвяченому темі використання асистивних технологій для людей із порушенням слуху.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США призупинили підготовку саміту Трампа і путіна в Будапешті — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше

ПОДІЇ

путін пригрозив «приголомшливою» відповіддю на удари Tomahawk

ПОЛІТИКА

Кількість боїв на фронті за добу зросла: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

128 бойових зіткнень на фронті: авіація та артилерія знищили сім районів скупчення ворога

ВІЙНА

Рада збільшила оборонний бюджет України на 324,7 млрд грн

ВАЖЛИВО

Склала мандат нардепка від «Слуги народу»: «Треба звалювати з країни»

ВЛАДА

Фейк: Запорізький ТЦК шукає секс-працівниць «для допомоги з відловом ухилянтів»

СТОПФЕЙК

Репатрійовано тіла 1000 українських Захисників — КШППВ

ВАЖЛИВО

Масована атака по Чернігівщині: енергетики відновлюють електропостачання

ВІЙНА

Нейтралізовано діяльність 16 російських агентів на сході України

КРИМІНАЛ

Фейк: Під час візиту Зеленського до США ніхто з адміністрації Трампа не зустрів його в аеропорту

СТОПФЕЙК

Дрон рф ударив по дитячому садку в Харкові: є загиблий і поранені

ВАЖЛИВО

Генштаб: на фронті вже 69 боїв, ворог найактивніший на Покровському та Олександрівському напрямках

ВІЙНА

Помер лідер гурту Green Grey Андрій «Дизель» Яценко

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"