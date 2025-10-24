У Луганській ОВА обговорили покращення комунікацій з людьми з інвалідністю

У Луганській обласній військовій адміністрації відбувся спеціалізований захід, присвячений темі ефективної комунікації з людьми з інвалідністю. Про це повідомляється на офіційному сайті Луганської ОВА.

У зустрічі взяла участь заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко. А також представники структурних підрозділів обласної адміністрації, військових адміністрацій населених пунктів та районних військових адміністрацій.

Основна увага була приділена налагодженню комунікації з людьми з інвалідністю, щоб уникнути проявів дискримінації. Захід мав на меті формування культури рівноправного спілкування й усвідомлення важливості інклюзивного підходу у щоденній комунікації, щоб проявляти повагу, уникати дискримінації чи незручних ситуацій.

📢 Спікерами заходу стали старші тренерки підприємства об’єднання громадян «Інклюзивно привітні» — Лілія Білик та Христина Пономаренко. Вони ділилися реальними історіями зі свого життя, демонстрували проникливі відеоролики та презентували практичні матеріали, які допомагають краще розуміти потреби людей з особливостями розвитку.

За словами організаторів, така форма роботи дозволила учасникам відчути емоційний зв’язок. А також зрозуміти, наскільки важливим є людське ставлення та коректність у комунікації.

Під час обговорення Наталія Романенко підкреслила важливість правильного підходу у спілкуванні з людьми з інвалідністю:

📢 «У сучасному суспільстві ми маємо формувати культуру комунікації, засновану на повазі та рівності. Люди з інвалідністю не потребують жалю — вони потребують рівних можливостей, підтримки й людяності».

☝️ Захід став не лише майданчиком для навчання, а й платформою для обміну практичними рекомендаціями між представниками органів влади. Учасники отримали поради щодо комунікації з людьми, які мають порушення слуху, а також щодо створення дружнього до всіх громадян сервісу.

Ініціатива Луганської ОВА демонструє послідовну роботу у напрямі створення інклюзивного середовища та підвищення якості взаємодії державних службовців із людьми з інвалідністю.

