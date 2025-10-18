Субота, 18 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Асистивні технології для людей з порушенням слуху: Луганська ОВА обговорила впровадження інклюзивних рішень

Денис Молотов
Денис Молотов
Асистивні технології для людей з порушенням слуху: Луганська ОВА обговорила впровадження інклюзивних рішень

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Наталія Романенко взяла участь у спеціалізованому заході, присвяченому темі використання асистивних технологій для людей із порушенням слуху. Про це повідомили на офіційному сайті Луганської ОВА.

Участь у зустрічі взяли представники структурних підрозділів обласної адміністрації, військових адміністрацій населених пунктів і районів області.

Основна мета заходу — знайти ефективні інструменти, які забезпечать людям із вадами слуху рівний доступ до державних і адміністративних послуг.

☝️ Ключовою темою дискусії стало підвищення доступності державних сервісів для осіб із порушеннями слуху. Спікер заходу, голова громадської організації «Соціальна єдність» Олег Чебаненко, докладно розповів про сучасні технологічні рішення, що допомагають органам влади налагоджувати альтернативні способи комунікації з людьми, які мають проблеми зі слухом.

Він представив низку практичних рекомендацій для впровадження таких інновацій у роботу державних установ. Зокрема, використання жестової мови, текстових сервісів та спеціального програмного забезпечення, які дають змогу створювати комфортне середовище під час надання послуг.

📢 «Необхідно, щоб кожна людина — незалежно від фізичних можливостей — мала рівний доступ до державних послуг. Інклюзивність має стати стандартом, а не винятком», — наголосила Наталія Романенко.

За її словами, впровадження асистивних технологій стане важливим кроком до побудови по-справжньому доступного суспільства. Кожен громадянин повинен мати змогу отримувати підтримку від держави без бар’єрів.

Під час зустрічі учасники також обмінялися досвідом використання технічних рішень, що вже працюють у різних регіонах України. Було обговорено, як саме такі інструменти сприяють покращенню якості комунікації з громадянами з порушенням слуху та підвищенню ефективності надання послуг.

Асистивні технології для людей з порушенням слуху: Луганська ОВА обговорила впровадження інклюзивних рішень

💬 Захід став важливою платформою для обміну знаннями, формування спільного підходу до цифрової інклюзії та узгодження подальших кроків щодо впровадження сучасних технологій у сфері державного управління.

👉 Також нагадаємо, що 14 жовтня 2025 року співробітники структурних підрозділів Луганської ОДА/ОВА, представники військових адміністрацій населених пунктів і районів області взяли участь у тематичному вебінарі під назвою «Безбар’єрність: філософія суспільства без обмежень».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Одещині начальника ТЦК затримали на хабарі у $2 тисячі

КРИМІНАЛ

Зеленський зустрівся з міністром енергетики США

ВАЖЛИВО

Британія оголосила про масштабне розширення військової підтримки України

ВАЖЛИВО

Представники Луганщини обговорили принципи безбар’єрності

ЛУГАНЩИНА

Кая Каллас прибула до Києва для переговорів щодо підтримки України

ВАЖЛИВО

Луганщина передала чотирьом підрозділам оптоволоконні дрони «Хижак»

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, ворог застосував 2211 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Запчастини до мотоблока

СУСПІЛЬСТВО

Столиця готується до встановлення 500 мобільних укриттів

ПОДІЇ

Очільник Луганщини передав бійцям Національної гвардії дрони та техніку на 14 мільйонів

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулось 111 бойових зіткнень, ворог запустив 3 292 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Розвідка: росія планує використовувати територію Білорусі у військових цілях

ВЛАДА

Трамп пригрозив путіну передачею Україні ракет Tomahawk

ВАЖЛИВО

Трамп поділився враженнями від зустрічі із Зеленським

ВАЖЛИВО

ЄС планує залучити 25 млрд євро з приватних рахунків рф для України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"