Асистивні технології для людей з порушенням слуху: Луганська ОВА обговорила впровадження інклюзивних рішень

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Наталія Романенко взяла участь у спеціалізованому заході, присвяченому темі використання асистивних технологій для людей із порушенням слуху. Про це повідомили на офіційному сайті Луганської ОВА.

Участь у зустрічі взяли представники структурних підрозділів обласної адміністрації, військових адміністрацій населених пунктів і районів області.

Основна мета заходу — знайти ефективні інструменти, які забезпечать людям із вадами слуху рівний доступ до державних і адміністративних послуг.

☝️ Ключовою темою дискусії стало підвищення доступності державних сервісів для осіб із порушеннями слуху. Спікер заходу, голова громадської організації «Соціальна єдність» Олег Чебаненко, докладно розповів про сучасні технологічні рішення, що допомагають органам влади налагоджувати альтернативні способи комунікації з людьми, які мають проблеми зі слухом.

Він представив низку практичних рекомендацій для впровадження таких інновацій у роботу державних установ. Зокрема, використання жестової мови, текстових сервісів та спеціального програмного забезпечення, які дають змогу створювати комфортне середовище під час надання послуг.

📢 «Необхідно, щоб кожна людина — незалежно від фізичних можливостей — мала рівний доступ до державних послуг. Інклюзивність має стати стандартом, а не винятком», — наголосила Наталія Романенко.

За її словами, впровадження асистивних технологій стане важливим кроком до побудови по-справжньому доступного суспільства. Кожен громадянин повинен мати змогу отримувати підтримку від держави без бар’єрів.

Під час зустрічі учасники також обмінялися досвідом використання технічних рішень, що вже працюють у різних регіонах України. Було обговорено, як саме такі інструменти сприяють покращенню якості комунікації з громадянами з порушенням слуху та підвищенню ефективності надання послуг.

💬 Захід став важливою платформою для обміну знаннями, формування спільного підходу до цифрової інклюзії та узгодження подальших кроків щодо впровадження сучасних технологій у сфері державного управління.

👉 Також нагадаємо, що 14 жовтня 2025 року співробітники структурних підрозділів Луганської ОДА/ОВА, представники військових адміністрацій населених пунктів і районів області взяли участь у тематичному вебінарі під назвою «Безбар’єрність: філософія суспільства без обмежень».