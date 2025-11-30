Неділя, 30 Листопада, 2025
У Києві рятувальники завершили рятувальні роботи після удару рф

Денис Молотов
У Києві рятувальники завершили рятувальні роботи після удару рф

Рятувальники ДСНС повідомили про завершення робіт із розбору зруйнованих конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів по Києву від 29 листопада. Як інформує пресслужба відомства у неділю, 30 листопада.

За підсумковими даними, у Києві внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 38 мешканців столиці отримали поранення, серед них — одна дитина.

📢 «За остаточними даними: двоє людей загинуло, 38 осіб постраждало (серед них 1 дитина). Психологи ДСНС надали допомогу 50 людям. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки», – повідомила пресслужба.

Київська область

У регіоні рятувальники ДСНС продовжують допомагати мешканцям житлових будинків, що зазнали руйнувань через масовані удари. У Броварах найбільш постраждали квартири на 8–9 поверхах — саме в ці рівні влучив «шахед».

Верхолази служби працюють безперервно, розбираючи небезпечні фрагменти конструкцій і забезпечуючи доступ до пошкоджених помешкань. Роботи тривають у складних і ризикованих умовах.

На місці удару встановлено намет, де психологи та представники місцевої влади підтримують постраждалих. Рятувальники ДСНС допомагають затягувати плівкою вибиті вікна, прибирають уламки та надають допомогу мешканцям з майном.

У Броварах підкреслюють, що жителі громади не залишаються наодинці з наслідками атаки — поруч із ними постійно працюють рятувальники, забезпечуючи оперативну допомогу й підтримку.

👉 Нагадаємо, що в ніч на 29 листопада російські загарбники здійснили черговий масований повітряний удар по інфраструктурі України. Головною ціллю ворога став Київ та Київська область.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

