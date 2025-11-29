Субота, 29 Листопада, 2025
Атака на Київ: зросла кількість поранених, двоє загиблих

Денис Молотов
У ніч на 29 листопада російські загарбники здійснили черговий масований повітряний удар по інфраструктурі України. Головною ціллю ворога став Київ та Київська область. Кількість постраждалих після російської атаки зросла до 37 людей. Про це 29 листопада заявив мер столиці Віталій Кличко, уточнивши, що 15 поранених нині перебувають у стаціонарах, а також підтвердив загибель двох людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також повідомив, що всі пожежі, спричинені обстрілом, уже ліквідували.

📢 «Сьогодні під ворожим вогнем опинилися десятки локацій у столиці та області. Станом на зараз у Києві загинули 2 людини. Травмовано понад 30 осіб. Фахівці ДСНС врятували близько 40 людей. Пошкоджено житлові будинки в кількох районах».

Пошкоджено житлові будинки в кількох районах:

▪️ Шевченківський — пожежа у 14-поверховому будинку, 1 постраждалий, загоряння ліквідовано.
▪️ Солом’янський — ушкоджено два багатоповерхові будинки (25 і 17 поверхів), травмовано двох людей.
▪️ Святошинський — влучання по триповерхівці: 1 загиблий, дитину врятовано; за іншою адресою — пожежа в приватному будинку.
▪️ Дніпровський — частково зруйновано 10-поверхівку, врятовано трьох людей.
▪️ Дарницький — пожежа після падіння ракети біля дев’ятиповерхівки, 1 загиблий і 6 поранених; також пошкоджені авто біля торгового центру.
▪️ Оболонський — займання приватного будинку.
▪️ Голосіївський — загоряння гаражів через уламки.

Раніше повідомлялося про 29 травмованих, однак кількість постраждалих у Києві продовжує уточнюватися.

  • Також у Київській області зафіксовано пошкодження на 33 локаціях у чотирьох районах: одна людина загинула, вісім отримали поранення.
  • Після масштабної російської атаки українська столиця та прилеглі райони зазнали серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. За інформацією Міністерства енергетики України, оприлюдненою 29 листопада, у Києві залишаються знеструмленими близько 500 тисяч споживачів, а в Київській області — приблизно 100 тисяч.
