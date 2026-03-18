«Грошопровід» у сейфі: що виявили під час слідчих дій у Києві

Денис Молотов
«Грошопровід» у сейфі: що виявили під час слідчих дій у Києві
Фото: Рада адвокатів Київської області.

СБУ провела слідчі дії в офісі столичного адвоката, які завершилися несподіваною знахідкою. По-справжньому «кіношний» обшук у Києві відбувся 17 березня 2026 року за участі представників Ради адвокатів Київської області, які були присутні для контролю за дотриманням гарантій адвокатської діяльності. Йдеться про участь членів Комітету захисту гарантій адвокатської діяльності, що забезпечується відповідно до вимог законодавства.

☝️ Комітет виконує функції представництва Ради під час слідчих дій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також у судових процесах щодо адвокатів відповідно до статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

  • У цьому випадку, як зазначається, слідчі дії проводилися із дотриманням усіх передбачених процедур.
  • Представники Комітету наголосили, що інформація, яка становить адвокатську таємницю, не розголошувалася.

⚖️ Водночас сам обшук у Києві виявив обставини, що виходять за межі стандартної процесуальної практики.

Десятки мільйонів і масштабний кейс

За результатами слідчих дій співробітниками СБУ було виявлено та вилучено значні суми коштів. Точна сума не розголошується через таємницю слідства, однак ідеться про десятки мільйонів гривень в еквіваленті.

📌 Кошти зберігалися у різних формах:

  • гривня;
    • долари США;
    • євро;
    • швейцарські франки;
    • злитки золота.

☝️ За оцінками представників Комітету, це може бути один із найбільших випадків вилучення коштів за весь час діяльності Ради адвокатів Київської області.

«Грошопровід» у сейфі

Найбільш резонансною деталлю став спеціально облаштований сейф. У ньому було виявлено отвір у дні, до якого під’єднана труба. Вона проходила через кілька поверхів будівлі та виходила до паркінгу.

Фактично йдеться про інженерну систему, яка могла використовуватися для прихованого переміщення готівки. За цією схемою пакети з грошима могли швидко спускатися вниз — у заздалегідь підготовлену точку в паркінгу. Звідти їх можна було оперативно завантажити в автомобіль і вивезти без зайвої уваги.

Учасники обшуку зазначають, що за наявності часу та координації така система дозволила б повністю вивести готівку з приміщення за лічені хвилини. У такому разі результати слідчих дій могли б бути зовсім іншими.

☝️ Представники адвокатської спільноти порівнюють виявлену конструкцію з елементами шпигунських фільмів і складними кримінальними схемами, що потребують попереднього технічного планування.

  • Також нагадаємо, що Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало керівників обласних управлінь СБУ, які намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Війна на Близькому Сході впливає на постачання ППО Україні, шукаємо альтернативи Patriot – Зеленський

ПОДІЇ

Стівен Пайфер: події навколо Ірану створюють нові виклики для України

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Відключення світла в Україні: графіки запроваджено у всіх регіонах

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Будапешт вийшов на найбільший «Марш миру» «проти війни та шантажу Зеленського»

СТОПФЕЙК

Дрони рф атакували кілька районів Харкова

ВІЙНА

У Запоріжжі після атаки рф загинула жінка та масштабне знеструмлення

ВІЙНА

У частині маршруток Києва підняли тариф на проїзд

СУСПІЛЬСТВО

Паралімпійці України виграли срібло у командній лижній гонці

СПОРТ

Зеленський заявив про можливість мобілізації народних депутатів

ВАЖЛИВО

Оборонці з Луганщини отримали фінансову підтримку

ЛУГАНЩИНА

Трамп заявив про перемогу США у війні з Іраном

ВАЖЛИВО

Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС

ВАЖЛИВО

Операція Епічна лють: Трамп припинив перемовини з Іраном

ПОЛІТИКА

Луганщина виділить майже 71 млн грн на техніку для Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

На фронті 167 боїв, на Покровському та Костянтинівському напрямках найгарячіше – карта від Генштабу

ПОДІЇ
