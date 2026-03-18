«Грошопровід» у сейфі: що виявили під час слідчих дій у Києві

СБУ провела слідчі дії в офісі столичного адвоката, які завершилися несподіваною знахідкою. По-справжньому «кіношний» обшук у Києві відбувся 17 березня 2026 року за участі представників Ради адвокатів Київської області, які були присутні для контролю за дотриманням гарантій адвокатської діяльності. Йдеться про участь членів Комітету захисту гарантій адвокатської діяльності, що забезпечується відповідно до вимог законодавства.

☝️ Комітет виконує функції представництва Ради під час слідчих дій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також у судових процесах щодо адвокатів відповідно до статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

У цьому випадку, як зазначається, слідчі дії проводилися із дотриманням усіх передбачених процедур.

Представники Комітету наголосили, що інформація, яка становить адвокатську таємницю, не розголошувалася.

⚖️ Водночас сам обшук у Києві виявив обставини, що виходять за межі стандартної процесуальної практики.

Десятки мільйонів і масштабний кейс

За результатами слідчих дій співробітниками СБУ було виявлено та вилучено значні суми коштів. Точна сума не розголошується через таємницю слідства, однак ідеться про десятки мільйонів гривень в еквіваленті.

📌 Кошти зберігалися у різних формах:

гривня;

• долари США;

• євро;

• швейцарські франки;

• злитки золота.

☝️ За оцінками представників Комітету, це може бути один із найбільших випадків вилучення коштів за весь час діяльності Ради адвокатів Київської області.

«Грошопровід» у сейфі

Найбільш резонансною деталлю став спеціально облаштований сейф. У ньому було виявлено отвір у дні, до якого під’єднана труба. Вона проходила через кілька поверхів будівлі та виходила до паркінгу.

Фактично йдеться про інженерну систему, яка могла використовуватися для прихованого переміщення готівки. За цією схемою пакети з грошима могли швидко спускатися вниз — у заздалегідь підготовлену точку в паркінгу. Звідти їх можна було оперативно завантажити в автомобіль і вивезти без зайвої уваги.

Учасники обшуку зазначають, що за наявності часу та координації така система дозволила б повністю вивести готівку з приміщення за лічені хвилини. У такому разі результати слідчих дій могли б бути зовсім іншими.

☝️ Представники адвокатської спільноти порівнюють виявлену конструкцію з елементами шпигунських фільмів і складними кримінальними схемами, що потребують попереднього технічного планування.