У Києві дрон вибухнув на житловому будинку під час атаки

У ніч проти п’ятниці, 19 вересня, Київ зазнав чергової атаки російських ударних безпілотників. У місті працювали сили протиповітряної оборони. Міська влада повідомляла про падіння російського ударного БпЛА у Солом’янському районі.

📢 «За попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Місцеві пабліки почали публікувати відео вибуху, який стався на даху житлової багатоповерхівки.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. У Шевченківському районі вони пошкодили тролейбусну мережу, проте попередньо постраждалих немає.

Крім того, у Шевченківському районі виявили нерозірваний ворожий дрон. На місці працювали профільні служби.

Моніторингові канали також повідомляли про групи безпілотників, які рухалися в бік Київщини. Станом на 01:44 у столиці було оголошено відбій тривоги.

Нагадаємо, напередодні Київ також опинився під атакою дронів-камікадзе, тоді мешканців міста попереджали про активну роботу сил ППО.

Загалом у ніч проти 19 вересня росія запустила по Україні 75 ударних дронів типу «Shahed», «Гербера» та інших моделей. Українська протиповітряна оборона знищила 48 з них, але зафіксовано влучання на шести локаціях.

