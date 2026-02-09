У Києві без опалення залишаються понад 1400 будинків

У Києві нині зберігається найскладніша ситуація з енергетикою — у столиці понад 1400 багатоквартирних будинків залишаються без тепла. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками селекторної наради щодо енергетичної ситуації в понеділок, 9 лютого.

📢 «Провів селектор по ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів. Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку», — зазначив шостий глава держави.

☝️ За словами Зеленського, у Києві буде збільшено обсяги програми “пакунків тепла” для мешканців, які постраждали через відсутність опалення.

📦 «Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві», — наголосив президент.

Поточні проблеми з теплопостачанням у столиці виникли 3 лютого після масованої російської атаки, внаслідок якої серйозно постраждала Дарницька ТЕЦ. Упродовж кількох днів влада повідомляла про понад 1100 будинків без тепла, однак нині ця цифра зросла.

Під час селектора, за словами Зеленського, було заслухано доповіді щодо ситуації:

на Київщині та у Харкові ;

та у ; у Сумській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській областях ,

, у Кропивницькому та області ;

; окремо — на Херсонщині, де шість населених пунктів перебувають у складних енергетичних умовах через постійні удари безпілотників.

Також обговорювалася ситуація у Миколаєві, Одесі, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Львівській та Чернівецькій областях.

⚛️ Окремо шостий президент України із міністром енергетики Денисом Шмигалем зосередився на питанні атомної генерації.

📢 «Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. Це потребує іншого рівня реагування. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу», — підкреслив Зеленський.

🛡️ Також під час розмови з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони Зеленський обговорив виконання партнерами зобов’язань щодо постачання ракет для систем ППО.

📢 «Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів. Не має бути ситуацій, коли паузи в постачанні фактично посилюють результат російських ударів», — наголосив шостий глава держави.

Нагадаємо, 7 лютого російські війська атакували Україну понад 400 дронами та близько 40 ракетами. Основною ціллю стали енергомережі, генерація та підстанції у восьми областях. Після удару довелося розвантажити три АЕС, унаслідок чого аварійні відключення охопили всю країну.