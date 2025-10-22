Атака по Україні: 28 ракет і понад 400 дронів запущено росіянами

У ніч на середу, 22 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, випустивши 28 ракет, серед яких 15 балістичних, і 405 безпілотників різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, зазначивши, що більшість ворожих цілей вдалося збити або подавити силами ППО та РЕБ.

Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводили 433 засоби повітряного нападу, серед яких:

▪️ 405 дронів, запущених із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Чауда (окупований Крим), з яких близько 250 — типу Shahed;

▪️ 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, запущених із Брянської, Ростовської областей РФ та окупованої частини Донецької області;

▪️ 9 крилатих ракет Іскандер-К, випущених із Курської, Воронезької областей РФ і тимчасово окупованого Криму;

▪️ 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал — із повітряного простору Ростовської області рф;

▪️ 4 керовані авіаракети Х-59/69, випущені з окупованої частини Запорізької області.

☝️ Основним напрямком удару стала Київська область, однак під вогневий тиск також потрапили Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та системи безпілотних засобів.

📊 Станом на 12:30 ППО збила або подавила 349 повітряних цілей, серед них:

333 безпілотники різних типів ;

; 8 крилатих ракет Іскандер-К ;

; 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 ;

; 2 авіаракети Х-59/69.

Зафіксовано 12 прямих влучань ракет та 55 ударів БпЛА на 26 локаціях. Уламки збитих апаратів впали ще на 19 територіях. Крім того, 17 дронів не досягли цілей і вважаються локаційно втрачені. Інформація щодо них уточнюється.

На момент оприлюднення зведення атака ще тривала, у небі залишалося кілька ворожих дронів.

📢 «Атака триває, в повітряному просторі — декілька ворожих БпЛА», — зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

👉 Нагадаємо, унаслідок цієї масованої атаки росії під ударами опинилися енергетичні об’єкти та цивільні міста, зокрема Київ та область, де зафіксовано найбільше постраждалих.

У більшості регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії, а енергетики працюють над ліквідацією наслідків чергового масованого удару.