Середа, 22 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Атака по Україні: 28 ракет і понад 400 дронів запущено росіянами

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака по Україні: 28 ракет і понад 400 дронів запущено росіянами

У ніч на середу, 22 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, випустивши 28 ракет, серед яких 15 балістичних, і 405 безпілотників різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, зазначивши, що більшість ворожих цілей вдалося збити або подавити силами ППО та РЕБ.

Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводили 433 засоби повітряного нападу, серед яких:

▪️ 405 дронів, запущених із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Чауда (окупований Крим), з яких близько 250 — типу Shahed;
▪️ 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, запущених із Брянської, Ростовської областей РФ та окупованої частини Донецької області;
▪️ 9 крилатих ракет Іскандер-К, випущених із Курської, Воронезької областей РФ і тимчасово окупованого Криму;
▪️ 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал — із повітряного простору Ростовської області рф;
▪️ 4 керовані авіаракети Х-59/69, випущені з окупованої частини Запорізької області.

☝️ Основним напрямком удару стала Київська область, однак під вогневий тиск також потрапили Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та системи безпілотних засобів.

📊 Станом на 12:30 ППО збила або подавила 349 повітряних цілей, серед них:
  • 333 безпілотники різних типів;
  • 8 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 2 авіаракети Х-59/69.

Атака по Україні: 28 ракет і понад 400 дронів запущено росіянами Зафіксовано 12 прямих влучань ракет та 55 ударів БпЛА на 26 локаціях. Уламки збитих апаратів впали ще на 19 територіях. Крім того, 17 дронів не досягли цілей і вважаються локаційно втрачені. Інформація щодо них уточнюється.

На момент оприлюднення зведення атака ще тривала, у небі залишалося кілька ворожих дронів.

📢 «Атака триває, в повітряному просторі — декілька ворожих БпЛА», — зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

👉 Нагадаємо, унаслідок цієї масованої атаки росії під ударами опинилися енергетичні об’єкти та цивільні міста, зокрема Київ та область, де зафіксовано найбільше постраждалих.

У більшості регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії, а енергетики працюють над ліквідацією наслідків чергового масованого удару.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Олена Шуляк про “єОселю”: Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло

ВЛАДА

Швеція передасть Україні літаки розвідки та розглядає передачу винищувачів Gripen

ВАЖЛИВО

В Україні закликають до санкції проти мультфільму «Маша і Ведмідь»

СУСПІЛЬСТВО

Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

ВАЖЛИВО

Тетяну Бережну призначено віцепрем’єр-міністром з гуманітарної політики — міністром культури України

ВЛАДА

Фінляндія застерігає: росія посилює війська біля кордонів ЄС

ПОЛІТИКА

Генштаб оновив карту: 184 бої, до третини – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Дрон рф ударив по дитячому садку в Харкові: є загиблий і поранені

ВАЖЛИВО

Зеленський: москва поспішила на діалог, щойно почула про Tomahawk

ПОЛІТИКА

На фронті відбулось 111 бойових зіткнень, ворог запустив 3 292 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Як оформити базову соціальну допомогу

ВЛАДА

Лисичанська громада збільшила допомогу мобілізованим і добровольцям

ЛУГАНЩИНА

Військова допомога Україні скоротилася на 43% — Reuters

ЕКОНОМІКА

На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на Покровському напрямку 22 спроби наступу – Генштаб

ВІЙНА

Верховна Рада ухвалила у першому читанні держбюджет-2026

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"