У Конгресі при Президентові розглянуть проблему нерівного доступу ветеранів-ВПО до соціальних програм

Питання про забезпечення рівного доступу ветеранів-переселенців до програм підтримки і заходів соціального захисту у приймаючих громадах передадуть на розгляд Комісії «Політика Героїв та підтримка ЗСУ» Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Таке рішення ухвалили під час засідання Луганського регіонального офісу Конгресу, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Ініціаторкою обговорення стала Ірина Болткова, начальник Міловської селищної військової адміністрації. Вона наголосила, що ветерани – внутрішньо переміщені особи з Луганщини належать до найбільш соціально вразливих категорій громадян. Адже вони мають подвійний статус — учасників бойових дій і ВПО.

☝️ За її словами, ці громадяни є повноправними членами приймаючих громад. Тому місцева влада зобов’язана забезпечити їм рівний доступ до соціальних послуг, програм підтримки та допомоги. Однак на практиці часто трапляються відмови через відсутність постійної реєстрації на території відповідної громади.

Через це ветерани та військовослужбовці з тимчасово окупованих територій Луганської області, які мають статус ВПО, починаючи з 2014 року і по цей час, не можуть скористатися вищезазначеними додатковими соціальними гарантіями, передбаченими для місцевих мешканців.

Ірина Болткова нагадала, що такі відмови порушують Конституцію України! Зокрема, статтю 24, яка гарантує рівність громадян незалежно від місця проживання. Також статтю 46, яка закріплює право кожного на соціальний захист. Вона підкреслила, що питання потребує вирішення на державному рівні, оскільки воно стосується тисяч ветеранів з окупованих територій.

📢 «Ми маємо розробити компенсаційні механізми та пільгові програми для наших ветеранів і військовополонених. Люди не мають зазнавати дискримінації через те, що їхні громади тимчасово окуповані», – резюмував обговорення питання начальник ОВА Олексій Харченко, доручивши прискорити створення реєстру ветеранів Луганської області.

Луганська ОВА підкреслила, що системне врегулювання проблеми ветеранів-переселенців сприятиме реалізації державної політики підтримки захисників України і зміцненню соціальної згуртованості у громадах, які приймають ВПО.

☝️ Також нагадаємо, що низку ключових соціальних питань, зокрема підтримку ветеранів з-поміж ВПО і забезпечення житлом переселенців, обговорили під час засідання Луганського регіонального офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.