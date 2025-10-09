Громади Луганщини підняли питання вирішення житлових прав ВПО

Низку ключових соціальних питань, зокрема підтримку ветеранів з-поміж ВПО і забезпечення житлом переселенців, обговорили під час засідання Луганського регіонального офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у середу, 8 жовтня.

📢 «Сьогодні на розгляд регіонального офісу Конгресу винесені наші пропозиції до Уряду щодо вирішення житлових прав ВПО. Це – наш пріоритет нарівні з підтримкою ЗСУ та родин військовослужбовців. На цьому наголошує і Президент України. Днями він доручив Уряду активніше та системніше допомагати громадянам, які втратили житло через війну та були змушені залишити свої домівки. Тож сподіваюсь, що голос Луганщини буде почутий», – зазначив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, відкриваючи захід.

Під час засідання члени Конгресу розглянули кілька пропозицій, спрямованих на покращення умов життя переселенців і посилення підтримки ветеранів. Серед ініціатив — створення механізмів, які забезпечать доступ ветеранів-ВПО до державних програм підтримки у громадах, що їх приймають.

Окрему увагу приділили запровадженню нової системи партнерства між державою, прифронтовими та тиловими громадами. Її мета — розширення можливостей забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, зокрема сімей військовослужбовців, які втратили власні домівки.

До обговорення долучилися представники центральних і місцевих органів влади. Серед них — керівниця Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілія Пашинна, народні депутати України від Луганщини, голова Комісії Конгресу «Європейська інтеграція України та її територіальних громад», керівниця постійної делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко, а також представниця Міністерства розвитку громад та територій Світлана Старцева.

Учасники наголосили, що відновлення житла, розвиток соціальних програм і підтримка ветеранів залишаються серед ключових завдань держави на найближчий період. Обговорення у форматі регіонального офісу Конгресу дає можливість Луганщині донести свої проблеми безпосередньо до центральної влади.

У свою чергу, очільник Луганщини Олексій Харченко відзначив, що співпраця між обласною владою та народними депутатами поновлюється й набуває більш конструктивного характеру. Він наголосив, що участь парламентарів у житті регіону має бути змістовною, узгодженою та практичною, особливо в умовах тривалих викликів воєнного часу.

☝️ За підсумками зустрічі представники Конгресу домовилися продовжити роботу над конкретними механізмами підтримки ветеранів і переселенців.