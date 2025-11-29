У Харкові росіяни пошкодили кладовище в Салтівському районі

Харківська обласна прокуратура повідомила, що ввечері 28 листопада російська авіація завдала чергового удару по місту. Внаслідок атаки у Салтівському районі зафіксовано влучання по території міського кладовища, у результаті чого пошкоджені пам’ятники, могили та дорожнє покриття.

📢 «Слідством встановлено, що 28 листопада близько 20:40 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Харкову. Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російської агресії», — зазначили в прокуратурі.

За цим епізодом розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

☝️ Раніше повідомлялося, що війська рф завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, внаслідок чого постраждала людина.

📌 Також напередодні Харків пережив масований дроновий удар по Шевченківському та Салтівському районах: загинуло четверо людей, ще щонайменше 13 людей отримали поранення.

👉 Нагадаємо, пресслужба ДСНС показала наслідки атаки рф у Київській області, здійсненної у ніч на 29 листопада.