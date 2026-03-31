ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Масовий конфлікт із ТЦК в Одесі: є поранені

Фото: скриншот з відео події / Одеса / 30.03.2026

У Пересипському районі Одеси під час проведення мобілізаційних заходів стався конфлікт із застосуванням ножа та травматичної зброї, з якої стріляв працівник ТЦК. У результаті інциденту є поранені. Про це повідомили в Національній поліції України у понеділок, 30 березня.

📢 «Попередньо встановлено, що під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення було виявлено чоловіка, який порушив правила військового обліку. Під час спроби доставити останнього до територіального центру комплектування він поранив військовослужбовця ножем», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, під час інциденту перехожі почали втручатися та перешкоджати діям групи оповіщення ТЦК. Зокрема, перекрили виїзд із прибудинкової території. У відповідь представник ТЦК застосував зброю травматичної дії у бік одного з цивільних.

Унаслідок конфлікту поранення дістали працівник ТЦК із ножовим пораненням та цивільний із травмами від травматичної зброї. Обох госпіталізовано до медичного закладу.

Масовий конфлікт із ТЦК в Одесі: є поранені 01
Фото: скриншот з соцмереж, офіційний допис Одеського ТЦК / 30.03.2026

Також офіційний коментар надали й в обласному Одеському ТЦК:

📢 «Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про черговий факт зухвалого збройного нападу на військовослужбовців та масові протиправні дії цивільних осіб, що призвели до тяжких наслідків», – йдеться в повідомленні.

👮 Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій учасників інциденту.

У місцевих Telegram-каналах також з’явилося відео конфлікту.

Раніше повідомлялося, що уряд і парламент готують зміни до законодавства для врегулювання ситуацій із ТЦК та посилення відповідальності за уникнення від мобілізації.

📌 Також відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради щодо розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

СБУ та ЗСУ знищили ешелон пального рф на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

На Львівщині до суду скерували справу заступника начальника ТЦК

КРИМІНАЛ

Угорські опозиціонери довели Орбана до істерики

ПОЛІТИКА

Армія рф здійснила 66 атак на фронті та активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі

ПОДІЇ

Іран: заяви США про переговори свідчать про їхню поразку

ВАЖЛИВО

Саудівська Аравія може приєднатися до ударів США по Ірану

ПОЛІТИКА

Литва інвестує €15 млн в організацію реабілітації в Україні

ЕКОНОМІКА

Армія рф здійснила 46 атак на фронті та активно тисне на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Сенат США готує нові санкції проти росії: Джеймс Ріш закликає ЄС залишатися жорстким

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Швеція стане співзасновником спецтрибуналу проти рф

ПОЛІТИКА

У Білій Церкві дитина постраждала через вибух

КРИМІНАЛ

На фронті сталось 143 бойові зіткнення – відбулись масовані атаки на Покровськ

ПОДІЇ

Мінус 34% стратегічної авіації та понад 2250 танків рф – найуспішніші операції СБУ під час війни

ПОДІЇ

Український актор Олег Гусєв пішов із життя

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип