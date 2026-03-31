Масовий конфлікт із ТЦК в Одесі: є поранені

У Пересипському районі Одеси під час проведення мобілізаційних заходів стався конфлікт із застосуванням ножа та травматичної зброї, з якої стріляв працівник ТЦК. У результаті інциденту є поранені. Про це повідомили в Національній поліції України у понеділок, 30 березня.

📢 «Попередньо встановлено, що під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення було виявлено чоловіка, який порушив правила військового обліку. Під час спроби доставити останнього до територіального центру комплектування він поранив військовослужбовця ножем», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, під час інциденту перехожі почали втручатися та перешкоджати діям групи оповіщення ТЦК. Зокрема, перекрили виїзд із прибудинкової території. У відповідь представник ТЦК застосував зброю травматичної дії у бік одного з цивільних.

Унаслідок конфлікту поранення дістали працівник ТЦК із ножовим пораненням та цивільний із травмами від травматичної зброї. Обох госпіталізовано до медичного закладу.

Також офіційний коментар надали й в обласному Одеському ТЦК:

📢 «Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про черговий факт зухвалого збройного нападу на військовослужбовців та масові протиправні дії цивільних осіб, що призвели до тяжких наслідків», – йдеться в повідомленні.

👮 Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій учасників інциденту.

У місцевих Telegram-каналах також з’явилося відео конфлікту.

В Одесі виник конфлікт із військовослужбовцями ТЦК: ножем поранений один із них, також постраждав перехожий Відео із телеграм-каналів

Раніше повідомлялося, що уряд і парламент готують зміни до законодавства для врегулювання ситуацій із ТЦК та посилення відповідальності за уникнення від мобілізації.

📌 Також відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради щодо розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.