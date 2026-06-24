Оголошено обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл Чернігівщини

У Чернігівській області рада оборони на запит військових ухвалила важливе рішення про обовʼязкову евакуацію цивільного населення з 12 прикордонних населених пунктів. Процес виїзду стартує 1 липня. Про це офіційно повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у середу, 24 червня.

З огляду на постійні артилерійські та дронові атаки з боку території рф, залишатися в зоні безпосередньої близькості до кордону стає смертельно небезпечно.

Йдеться про такі населені пункти. У Корюківській ТГ: Прибинь; Шишківка та Рудня. У Городнянській ТГ: Лемешівка та Мощенка. У Новгород-Сіверській ТГ: Вороб’ївка; Камінь; Кам’янська Слобода; Карабани; Чайкине. У Семенівській ТГ: Газопровідне та Олександрівка.

Продовження евакуації з раніше визначених прикордонних сіл

В’ячеслав Чаус також додав, що регіональна влада паралельно активізує роботу в населених пунктах, де евакуаційні заходи оголошувалися ще в зимовий період, проте частині жителів вдалося залишитися.

📢 «Також є рішення про продовження заходів обов’язкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Охочі жителі виїхали, решта – писали відмови. Тут йдеться про такі населені пункти: Сновська ТГ – Гірськ; Городнянська ТГ – Берилівка. Новгород-Сіверська ТГ: Бучки; Грем’яч; Будо-Вороб’ївська. Семенівська ТГ: Костобобрів; Залізний Міст», – повідомив очільник адміністрації.

Статистика загрози та терміни завершення евакуації

Згідно з останніми уточненими даними громад та районних військових адміністрацій, у всіх цих 19 населених пунктах досі залишається близько однієї тисячі жителів. Найбільше занепокоєння викликає наявність там 120 дітей, які перебувають під щоденною загрозою ворожих прильотів.

Чаус наголосив, що евакуацію мають завершити за два місяці, щоб мінімізувати ризики перед початком холодного сезону.

👉 Нагадаємо, нещодавно у Синельниківському районі Дніпропетровської області розпочали примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів через складну безпекову ситуацію. Крім того, раніше на Донеччині через постійні наступи армії рф розширили зону обов’язкової евакуації у примусовий спосіб для сімей із дітьми.

Також раніше стало відомо про розширення зони примусової евакуації на Харківщині. Рада оборони області ухвалила рішення про збільшення зони обов’язкового та примусового вивезення населення у Куп’янському районі.