У Донецьку окупанти на військовому Уралі вбили двох осіб

Денис Молотов
У Донецьку окупанти на військовому Уралі вбили двох осіб
Фото: скриншот із відео з тимчасово окупованого Донецьку / 30.03.2026

У тимчасово окупованому Донецьку вантажівка російських військових спричинила смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Z-канали російських загарбників приховали кадри з машиною військових. Про це повідомив Telegram-канал Astra у понеділок, 30 березня.

За наявною інформацією, військовий автомобіль «Урал» здійснив наїзд на людей на зупинці громадського транспорту. Внаслідок інциденту загинули двоє осіб, ще одна особа отримала поранення.

Так званий «мер» міста олексій кулемзін повідомив, що аварія сталася на автостанції «Буденнівська» за участю «вантажного автомобіля».

У Донецьку окупанти на військовому Уралі вбили двох осіб 01
У Донецьку окупанти на військовому Уралі вбили двох осіб
🔍 Версія російських ресурсів

Прокремлівські Telegram-канали стверджують, що причиною ДТП нібито стало те, що легковий автомобіль підрізав великовантажний транспорт, після чого той втратив керування і виїхав у бік автостанції.

⚠️ Що зафіксували очевидці

На оприлюднених місцевими жителями кадрах видно вантажівку «Урал» у камуфляжному забарвленні без номерних знаків. Водночас підконтрольні російські медіа, висвітлюючи інцидент, ці кадри не демонстрували.

📌 Раніше повідомлялося, що у січні на тимчасово окупованій Луганщині внаслідок ДТП загинув командир російської гвардійської бригади — аварію спричинили військові іншого підрозділу рф, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

  • Також нагадаємо, що переселення росіян на тимчасово окуповані території (ТОТ) України передбачене довгостроковими планами російського диктаторського режиму щодо окупованих територій України.
