Неділя, 9 Листопада, 2025
У Дніпрі завершили розбір завалів будинку, куди влучив дрон рф

У Дніпрі завершили розбір завалів будинку, куди влучив дрон рф

Пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі, де вночі російський ударний дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, завершені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram у суботу, 8 листопада.

📢 «Пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі завершені. Внаслідок російської атаки загинули троє людей. Щирі співчуття рідним. Постраждалим — якнайшвидшого одужання», — написав Лукашук.

За офіційними даними, внаслідок нічного удару рф постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Ударний безпілотник рф зруйнував квартири з четвертого по шостий поверхи будівлі.

⚠️ Місцева влада повідомила, що 9 та 10 листопада у Дніпрі оголошено днями жалоби за загиблими під час ворожої атаки.

☝️ Під час робіт рятувальники евакуювали близько 30 мешканців будинку, а під завалами спершу виявили тіло загиблої жінки. Згодом кількість жертв зросла до трьох.

Рятувальники ДСНС, які працювали на місці трагедії, також дістали з-під завалів маленьку собаку — йоркшир-тер’єра, на ім’я Мішель. Її власниця, яка отримала травми під час удару, зараз перебуває у лікарні. За словами надзвичайників, Мішель неушкоджена, а тимчасовий догляд за нею взяли знайомі господарки.

Унаслідок атаки росії Дніпро знову опинився під ударом — ударний дрон спричинив масштабні руйнування житлового сектору, пошкодив комунікації та автомобілі, припарковані біля будинку.

За даними міських служб, усі роботи з ліквідації наслідків вибуху завершено, а мешканцям надається психологічна та матеріальна допомога.

👉 Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада росія завдала масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Для атаки окупанти застосували ударні безпілотники, ракети повітряного, наземного та морського базування.

