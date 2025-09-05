У Дніпрі відбувся захід з розвитку комунікативних навичок для ВПО

У Дніпрі, на базі Кремінського хабу, 5 вересня пройшов тренінг «Комунікативні вміння «Ми живемо серед людей». Захід організований у межах ініціативи зі створення безбар’єрних можливостей для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про проведення заходу повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Заступниця голови Луганської ОВА Наталія Романенко зазначила, що подібні проєкти допомагають переселенцям долати соціальні бар’єри та формувати нові соціальні зв’язки у громадах.

✅ Участь у заході взяли:

голова ГО «Кризовий медіацентр “Сіверський Донець”» Олена Ніжельська ;

; співзасновник ГО «Кризовий медіацентр “Сіверський Донець”» Сергій П’ятниця ;

; заступниця начальника Кремінської МВА Наталя Макогон ;

; директор КУ «Добро» Анатолій Кременчуцький.

Програма включала інтерактивні вправи та мінілекції, спрямовані на розвиток довірливої комунікації й практичних навичок взаємодії.

Захід організувала КУ «Кремінський міський центр надання соціальних послуг та комплексної реабілітації “Добро“» в межах проєкту «Кремінна поруч: безпечний простір для жінок і дітей у Дніпрі».

Цей проєкт реалізується Кремінською громадою у партнерстві з ГО «Кризовий медіацентр “Сіверський Донець”» та за підтримки уряду Великої Британії через Міністерство закордонних справ у справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії.

☝️ Ініціатива також є частиною програми «Жінки. Мир. Безпека: діємо разом», яку реалізує Український Жіночий Фонд.

1 з 5

👉 Також нагадаємо, що Заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська взяла участь у засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії росії проти України.