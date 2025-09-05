П’ятниця, 5 Вересня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганщина розширює мережу психологічної підтримки для постраждалих від війни

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганщина розширює мережу психологічної підтримки для постраждалих від війни

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська взяла участь у засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії росії проти України. Захід відбувся під головуванням Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук. У засіданні також взяли участь Перша леді Олена Зеленська та Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Про це йдеться на сайті Луганської ОВА.

Катерина Безгинська повідомила, що Луганська область активно впроваджує пріоритетний проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та ВПО «Турбота та увага – за покликом серця» у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

Медичні заклади Луганської області долучилися до глобальної програми Mental Health Gap Action Programme (mhGAP).

Така робота дозволяє якісно надавати першу психологічну допомогу всім переселенцям та ветеранам війни з Луганщини. Для цього створюються кабінети «Турботи», де послуги надають фахівці з супроводу ветеранів та психологи. Перший такий кабінет запрацював у Сіверськодонецькій міській багатопрофільній лікарні у місті Українка.

✅ Також відомо, що На базі Луганської обласної клінічної лікарні у місті Дніпро (вул. Воскресенська, 25) запрацював «Кабінет турботи про ветерана».

✅ Вже організовані «Палати героїв» у Лисичанській багатопрофільній лікарні та Луганському обласному клінічному онкологічному диспансері, що надають стаціонарну медичну допомогу ветеранам.

Соціально-психологічна адаптація, юридичний супровід та інші види допомоги у межах реінтеграції від військової служби до цивільного життя, а також реалізація державної політики щодо професійної адаптації та зайнятості ветеранів, забезпечуються у «Ветеранських просторах». Наразі Центри ветеранського розвитку функціонують на базі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Лубни, Полтавська область) та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Київ).

У рамках проєкту значна увага приділяється розширенню мережі кабінетів та Центрів ментального здоров’я, до яких звертається велика кількість людей.

Зокрема:
  • Центр психічного здоров’я у Дніпрі надав психологічну підтримку 574 пацієнтам;
  • Консультативно-діагностичний центр Сіверськодонецької міської ради – 651 пацієнту;
  • Кремінська багатопрофільна лікарня – 755 громадянам.

За договором із НСЗУ, у рамках пакета «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям», що організовується центрами ментального (психічного) здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами, у Рубіжанській центральній міській лікарні створено мобільну мультидисциплінарну команду, яка протягом 2025 року надала послуги 488 особам.

З лютого цього року Центр ментального здоров’я функціонує на базі Луганського державного медичного університету (м. Рівне), а до кінця року планується відкриття аналогічного Центру на базі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Зеленський провів переговори з Фіцо в Ужгороді

ВАЖЛИВО

40% Гази під контролем ізраїльських військ – ЦАГАЛ

ПОДІЇ

На фронті відбулося 103 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

В ЗСУ підтвердили атаку на Рязанський НПЗ та нафтобазу в Луганську

ВАЖЛИВО

Україна успішно протестувала власну далекобійну зброю – Зеленський

ВАЖЛИВО

путін погрожує ураженням будь-яких іноземних військ в Україні

ВАЖЛИВО

Лисичанська МВА доставила понад п’ять тисяч гуманітарних наборів для ВПО

ЛУГАНЩИНА

росія атакувала Україну понад 150 дронами Shahed та ракетами

ВІЙНА

Зеленський провів переговори з Антоніу Коштою на Закарпатті

ВАЖЛИВО

У Чернігівській області дрони пошкодили критичну інфраструктуру

ВІЙНА

На фронті за добу відбулось 172 боєзіткнення, окупанти активно застосовували ракети і дрони – Генштаб

ВІЙНА

129 бойових зіткнень на фронті: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

США незадоволені фінансуванням війни кремля через європейські нафтозакупівлі

ПОЛІТИКА

«Коаліція охочих» готова передати Україні ракети великої дальності

ВАЖЛИВО

Для школярів Луганщини провели заняття «Безпечна дорога дитинства»

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"