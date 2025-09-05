Луганщина розширює мережу психологічної підтримки для постраждалих від війни

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська взяла участь у засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії росії проти України. Захід відбувся під головуванням Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук. У засіданні також взяли участь Перша леді Олена Зеленська та Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Про це йдеться на сайті Луганської ОВА.

Катерина Безгинська повідомила, що Луганська область активно впроваджує пріоритетний проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та ВПО «Турбота та увага – за покликом серця» у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

Медичні заклади Луганської області долучилися до глобальної програми Mental Health Gap Action Programme (mhGAP).

Така робота дозволяє якісно надавати першу психологічну допомогу всім переселенцям та ветеранам війни з Луганщини. Для цього створюються кабінети «Турботи», де послуги надають фахівці з супроводу ветеранів та психологи. Перший такий кабінет запрацював у Сіверськодонецькій міській багатопрофільній лікарні у місті Українка.

✅ Також відомо, що На базі Луганської обласної клінічної лікарні у місті Дніпро (вул. Воскресенська, 25) запрацював «Кабінет турботи про ветерана».

✅ Вже організовані «Палати героїв» у Лисичанській багатопрофільній лікарні та Луганському обласному клінічному онкологічному диспансері, що надають стаціонарну медичну допомогу ветеранам.

Соціально-психологічна адаптація, юридичний супровід та інші види допомоги у межах реінтеграції від військової служби до цивільного життя, а також реалізація державної політики щодо професійної адаптації та зайнятості ветеранів, забезпечуються у «Ветеранських просторах». Наразі Центри ветеранського розвитку функціонують на базі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Лубни, Полтавська область) та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Київ).

У рамках проєкту значна увага приділяється розширенню мережі кабінетів та Центрів ментального здоров’я, до яких звертається велика кількість людей.

Зокрема:

Центр психічного здоров’я у Дніпрі надав психологічну підтримку 574 пацієнтам ;

; Консультативно-діагностичний центр Сіверськодонецької міської ради – 651 пацієнту ;

; Кремінська багатопрофільна лікарня – 755 громадянам.

За договором із НСЗУ, у рамках пакета «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям», що організовується центрами ментального (психічного) здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами, у Рубіжанській центральній міській лікарні створено мобільну мультидисциплінарну команду, яка протягом 2025 року надала послуги 488 особам.

З лютого цього року Центр ментального здоров’я функціонує на базі Луганського державного медичного університету (м. Рівне), а до кінця року планується відкриття аналогічного Центру на базі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні.