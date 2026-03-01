У Дніпрі прийомних батьків підозрюють у катуванні дітей

У Дніпрі правоохоронці затримали подружжя батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ), яких підозрюють у систематичному жорстокому поводженні та катуванні шістьох дітей-вихованців віком від 3 до 10 років. Про це 28 лютого повідомили обласна прокуратура та Нацполіція.

За даними слідства, упродовж 2019–2024 років у родині ДБСТ виховували трьох хлопчиків і трьох дівчаток. Слідчі встановили, що діти тривалий час зазнавали принижень, знущань та насильства. Зокрема, дорослі зверталися до них образливими прізвиськами та застосовували покарання за найменші провини. На момент початку знущань їм було 10, 8, 6, 5 років, а двом – лише по 3.

Серед зафіксованих фактів — жорсткі дисциплінарні заходи та обмеження в їжі. За інформацією правоохоронців, упродовж перебування в родині діти регулярно зазнавали фізичного болю та психологічного тиску.

Так, вихованців карали за «непослух» (зокрема, прийом їжі без дозволу) сном на дерев’яній поверхні без постелі. Саме так діти могли спати тижнями. Крім того, дітей в цей час обмежували в їжі – давали лише хліб і воду.

Майже завжди за найменшу провину дітей били ременем із металевою пряжкою, лозинами, палицями, стеблами троянд та вибивачкою для килимів. Їх змушували стояти колінами на гречці та ходити по камінню до крові. За «непослух» – голови дівчат голили наголо. Протягом усього часу перебування в родині вихованці зазнавали фізичного болю та моральних страждань.

📢 «Серед найбільш жорстоких фактів – приковування на ланцюг і примушування імітувати поведінку тварин», – заявили в прокуратурі.

Про ситуацію стало відомо після того, як найстарший хлопець, вступивши до навчального закладу, розповів про пережите. Попри те, що служби у справах дітей раніше проводили перевірки, порушень тоді не виявили.

Підозра та ймовірне покарання👇

53-річній жінці та 45-річному чоловіку повідомили про підозру за статтею про катування, вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 ККУ). Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловіку — цілодобовий домашній арешт.

Наразі дитячий будинок сімейного типу розформовано. Усіх вихованців переміщено до безпечних місць та влаштовано до нових родин.

