Отруєння дитини: у Києві судитимуть матір з наркотичною залежністю

У Києві судитимуть жінку за неналежне виконання батьківських обов’язків після того, як її чотирирічний син отруївся невідомою пігулкою, поки вона вживала наркотики. Про це 16 лютого повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо матері за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, жінка залишила малолітнього сина без належного нагляду в одній із кімнат квартири. Водночас вона разом зі своїм знайомим перебувала на кухні, де вживала наркотичні речовини.

Хлопчик знайшов на підлозі невідому пігулку та проковтнув її. Це спричинило гостру токсичну реакцію і становило реальну загрозу його життю.

Стан дитини

Дитину терміново госпіталізували. Наразі, за інформацією правоохоронців, життю хлопчика нічого не загрожує.

Після інциденту його вилучили у матері. Дитина перебуває у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей.

Попередні порушення

Повідомляється, що жінка раніше неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання сина. Вона зловживала алкоголем та вживала наркотики.

📢 «Отруєння хлопчика показало, що жінка так і не змінила свій спосіб життя та ставлення до батьківських обов’язків, тож має нести за це відповідальність, а її син заслуговує на життя у безпеці поруч з тими, хто про нього піклуватиметься», – зазначив керівник Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Кирило Чаплигін.

