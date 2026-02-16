Понеділок, 16 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Отруєння дитини: у Києві судитимуть матір з наркотичною залежністю

Денис Молотов
Отруєння дитини: у Києві судитимуть матір з наркотичною залежністю
Ілюстративне фото: Київська міська прокуратура / 16.02.2026

У Києві судитимуть жінку за неналежне виконання батьківських обов’язків після того, як її чотирирічний син отруївся невідомою пігулкою, поки вона вживала наркотики. Про це 16 лютого повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо матері за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, жінка залишила малолітнього сина без належного нагляду в одній із кімнат квартири. Водночас вона разом зі своїм знайомим перебувала на кухні, де вживала наркотичні речовини.

Хлопчик знайшов на підлозі невідому пігулку та проковтнув її. Це спричинило гостру токсичну реакцію і становило реальну загрозу його життю.

Стан дитини

Дитину терміново госпіталізували. Наразі, за інформацією правоохоронців, життю хлопчика нічого не загрожує.

Після інциденту його вилучили у матері. Дитина перебуває у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей.

Попередні порушення

Повідомляється, що жінка раніше неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання сина. Вона зловживала алкоголем та вживала наркотики.

📢 «Отруєння хлопчика показало, що жінка так і не змінила свій спосіб життя та ставлення до батьківських обов’язків, тож має нести за це відповідальність, а її син заслуговує на життя у безпеці поруч з тими, хто про нього піклуватиметься», – зазначив керівник Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Кирило Чаплигін.

Нагадаємо👇

Раніше повідомлялося про пожежу у Дніпропетровській області, під час якої загинули троє малолітніх дітей віком 1, 3 та 4 років. За попередніми даними, мати зачинила їх у будинку та пішла по своїх справах.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США готуються до тривалої війни проти Ірану — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

Генсек НАТО заявив про «шалені втрати» рф в Україні

ВАЖЛИВО

На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію з енергетикою

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 129 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбито 39 ворожих атак – Генштаб

ВІЙНА

У країнах ЄС зросла кількість українських біженців

ВАЖЛИВО

Трансформація іноземних легіонів ЗСУ є “логічним кроком” – Сухопутні війська

ПОДІЇ

На росії суд звільнив контрадмірала, який вкрав 592 млн рублів

ПОДІЇ

У Києві після інциденту з патрульними помер чоловік

КРИМІНАЛ

На росії вбили Навального отрутою жаби — Британія

ВАЖЛИВО

Пацієнтів змушували платити за безкоштовні операції в лікарні на Одещині

КРИМІНАЛ

Британія виділяє ще £500 млн на посилення ППО України

ВАЖЛИВО

Українські АЕС відновили понад 90% потужності після атаки 7 лютого

ВАЖЛИВО

ОВА мають за два тижні підготувати плани стійкості регіонів

ВЛАДА

Фейк: Французька преса звинувачує Макрона в тому, що він не зупинив війну в Україні

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"