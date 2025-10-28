Вівторок, 28 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

У Дніпрі посилили вирок чоловіку, який убив підлітка на дитячому майданчику

Денис Молотов
Денис Молотов
У Дніпрі посилили вирок чоловіку, який убив підлітка на дитячому майданчику

Суд у Дніпрі ухвалив рішення про посилення покарання чоловіку, який убив підлітка з хуліганських мотивів. Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора 27 жовтня, апеляційна скарга прокуратури була повністю задоволена.

☝️ Вирок, винесений судом першої інстанції, змінено: строк ув’язнення збільшено з 12 до 15 років.

Згідно з матеріалами справи, 31 грудня 2023 року у місті Дніпро на дитячому майданчику чоловік безпричинно проявив агресію до групи підлітків. Він дістав ніж і завдав одному з них два поранення в живіт. Постраждалого хлопця доставили до лікарні, проте врятувати його життя лікарям не вдалося.

🔹 У грудні 2024 року суд першої інстанції призначив обвинуваченому 12 років позбавлення волі, однак прокуратура вважала це покарання занадто м’яким і подала апеляцію. Суд апеляційної інстанції погодився з аргументами обвинувачення, визнавши злочин особливо жорстоким та безпідставним актом насильства.

📘 Таким чином, чоловіка остаточно засуджено до 15 років ув’язнення за убивство підлітка з хуліганських мотивів.

У Дніпрі посилили вирок чоловіку, який убив підлітка на дитячому майданчику

👉 Раніше повідомлялося, що у Києві суд визнав винним колишнього працівника Управління державної охорони, який вбив підлітка на станції столичного фунікулера. Його засуджено до довічного позбавлення волі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський повідомив про проблеми на виробництві ракет «Фламінго»

ВАЖЛИВО

Ветерани, звільнені з полону, багатодітні сім’ї та ВПО з Луганщини отримають пільгові кредити на житло

ЛУГАНЩИНА

Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги

ПОДІЇ

Санкції США проти рф стали «ударом по відносинах» — пєсков

ПОЛІТИКА

У Сумах ворожий безпілотник поцілив у перехрестя: дев’ять постраждалих

ВАЖЛИВО

Трамп посилює тиск на путіна: санкції США підняли світові ціни на нафту

ЕКОНОМІКА

У Запоріжжі без світла залишилися понад 1700 домогосподарств

ВІЙНА

Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше

ПОДІЇ

Потужна атака по енергетиці рф у Волгоградській області

ВІЙНА

Нейтралізовано діяльність 16 російських агентів на сході України

КРИМІНАЛ

Ракетна атака на Київ: знищено склад однієї з найбільших фармкомпаній

ВІЙНА

Терміново до Вашингтона прибув представник путіна

ПОЛІТИКА

У Краматорську росіяни вбили журналістів телеканалу Freedom

ВІЙНА

Удар рф по Херсону: загинули дві жінки, постраждали діти

ВАЖЛИВО

Масована атака дронів: відбито нічний наліт із понад сотні БпЛА

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"