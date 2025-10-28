У Дніпрі посилили вирок чоловіку, який убив підлітка на дитячому майданчику

Суд у Дніпрі ухвалив рішення про посилення покарання чоловіку, який убив підлітка з хуліганських мотивів. Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора 27 жовтня, апеляційна скарга прокуратури була повністю задоволена.

☝️ Вирок, винесений судом першої інстанції, змінено: строк ув’язнення збільшено з 12 до 15 років.

Згідно з матеріалами справи, 31 грудня 2023 року у місті Дніпро на дитячому майданчику чоловік безпричинно проявив агресію до групи підлітків. Він дістав ніж і завдав одному з них два поранення в живіт. Постраждалого хлопця доставили до лікарні, проте врятувати його життя лікарям не вдалося.

🔹 У грудні 2024 року суд першої інстанції призначив обвинуваченому 12 років позбавлення волі, однак прокуратура вважала це покарання занадто м’яким і подала апеляцію. Суд апеляційної інстанції погодився з аргументами обвинувачення, визнавши злочин особливо жорстоким та безпідставним актом насильства.

📘 Таким чином, чоловіка остаточно засуджено до 15 років ув’язнення за убивство підлітка з хуліганських мотивів.

👉 Раніше повідомлялося, що у Києві суд визнав винним колишнього працівника Управління державної охорони, який вбив підлітка на станції столичного фунікулера. Його засуджено до довічного позбавлення волі.