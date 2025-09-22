Понеділок, 22 Вересня, 2025
Вбивство підлітка у Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув’язнення

Шевченківський районний суд Києва визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухіна та засудив його до довічного ув’язнення. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомив Офіс генерального прокурора.

📢 «Зібрано достатньо доказів, які, на переконання сторони обвинувачення, чітко показують – Косов в стані алкогольного та наркотичного спʼяніння умисно, з хуліганських мотивів, вбив Максима Матерухіна», – йдеться у повідомленні відомства.

У прокуратурі зазначили, що у передбачений законодавством термін сторона захисту може подати апеляційну скаргу.

За інформацією Суспільного, сам Артем Косов визнав провину та розкаявся. Він під час судового розгляду заявив, що не мав наміру вбивати хлопця. Попри ці пояснення, суд ухвалив найсуворіший вирок.

Батьки загиблого школяра вважають покарання справедливим.

📢 «Довічне ув’язнення — справедливий вирок», – сказали вони після оголошення рішення суду.

☝️ Нагадаємо, трагічний інцидент стався 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера. Тоді між Артемом Косовим і Максимом Матерухіним виник конфлікт. Після виходу з вагона дорослий чоловік штовхнув підлітка, і той, впавши, вдарився об скло. Унаслідок удару школяр отримав смертельний поріз шиї, що й призвело до загибелі.

👉 Також нагадаємо, що прокуратура штату Юта повідомила, що наполягатиме на смертній карі для Тайлера Робінсона, якого звинувачують у вбивстві відомого політичного активіста Чарлі Кірка. За даними слідства, під час розслідування з’явилися нові докази, включно з текстовими повідомленнями, де Робінсон нібито визнавав свою провину.

