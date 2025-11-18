У Cloudflare підтвердили глобальний збій: компанія працює над усуненням

Технічний збій у Cloudflare спричинив масштабні перебої в роботі численних вебсайтів та онлайн-сервісів по всьому світу. У компанії підтвердили проблему та повідомили, що фахівці вже займаються її усуненням. В офіційній заяві наголошено:

📢 «Cloudflare знає про проблему, яка впливає на багатьох клієнтів, і досліджує її: численні помилки 500, а також збої в інформаційній панелі Cloudflare та API».

За інформацією компанії, інженери оперативно працюють над стабілізацією інфраструктури й поступово повертають сервіси до нормального функціонування. В оновленні Cloudflare повідомили про початкові результати відновлення:

📢 «Ми внесли зміни, які дозволили відновити роботу Cloudflare Access та WARP. Рівні помилок для користувачів Access та WARP повернулися до рівня, що був до інциденту».

ℹ️ Cloudflare є однією з найбільших глобальних компаній у сфері мережевої інфраструктури, зокрема постачає послуги CDN, інструменти кіберзахисту та рішення для підтримки стабільності вебресурсів. Через її інфраструктуру проходить величезна частина світового інтернет-трафіку, тому технічні збої в роботі сервісу часто призводять до масштабних проблем.

Як відомо, у вівторок, 18 листопада, в мережі було зафіксовано значний збій, який торкнувся багатьох онлайнових платформ. Це вже не перший великий інцидент за останні місяці: 20 жовтня масштабні неполадки сталися в хмарному сервісі Amazon, що також вплинуло на доступ до популярних ресурсів.

