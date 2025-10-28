Вівторок, 28 Жовтня, 2025
Понад 10 тисяч супутників Starlink виведено на орбіту

Американська компанія SpaceX встановила новий історичний рекорд, здійснивши 89-й запуск місії Starlink. Загальна кількість супутників Starlink, виведених на навколоземну орбіту від початку реалізації програми у 2019 році, перевищила позначку у 10 000 одиниць, інформує Phsy.

Ракета Falcon 9 місії Starlink 10-21 стартувала 28 жовтня з космічного стартового комплексу №40 на мисі Канаверал у Флориді. На борту ракети перебували 29 супутників нового покоління, призначених для розширення глобального покриття системи.

Перший ступінь Falcon 9 уже 24-й раз успішно виконав політ та здійснив контрольоване приземлення на морську платформу A Shortfall of Gravitas. Вона розташована в Атлантичному океані.

З урахуванням цього запуску кількість супутників Starlink, виведених на орбіту, перевищила 10 000 одиниць. Водночас за оцінками аналітиків, станом на жовтень 2025 року на орбіті залишаються близько 8 700 активних супутників. Вони продовжують забезпечувати інтернет-зв’язок у різних регіонах світу.

☝️ У компанії наголошують, що до кінця року SpaceX планує провести ще один запуск Falcon 9. Закріплюється лідерство у сфері комерційної космонавтики та розвитку глобальних телекомунікаційних мереж.

Нагадаємо, у жовтні SpaceX також здійснила 11-й успішний запуск ракети Starship. Цей політ став останнім перед випробуванням модернізованої версії ракети, яку планують використовувати для майбутніх місій на Місяць і Марс.

👉 Також стало відомо, що американський підприємець Ілон Маск оголосив, що його компанія xAI запустить нову платформу під назвою Grokipedia, яка стане конкурентом Вікіпедії.

