У Чугуєві під повторний удар потрапили поліцейські

У Чугуєві російські війська двічі атакували місто ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали п’ятеро осіб, серед них — правоохоронці. Про це повідомила Національна поліція України 31 березня.

За даними поліції, перший удар було завдано по території непрацюючого підприємства. Внаслідок влучання пошкоджено виробничий цех і виникла пожежа. Через кілька хвилин російські війська здійснили повторний удар — саме в той момент, коли на місці вже працювали правоохоронці.

📢 «Постраждали двоє поліцейських відділу реагування патрульної поліції та поліцейський охорони. Їх доставили до медичного закладу. Крім того, постраждали дві цивільні жінки: 68-річній надано медичну допомогу на місці, 43-річну – госпіталізовано з важкою черепно-мозковою травмою», – йдеться у повідомленні.

🔍 Реакція та розслідування

На місці події працюють профільні служби. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

📌 Нагадаємо