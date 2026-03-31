ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У Чугуєві під повторний удар потрапили поліцейські

Денис Молотов
У Чугуєві під повторний удар потрапили поліцейські
У Чугуєві російські війська двічі атакували місто ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали п’ятеро осіб, серед них — правоохоронці. Про це повідомила Національна поліція України 31 березня.

За даними поліції, перший удар було завдано по території непрацюючого підприємства. Внаслідок влучання пошкоджено виробничий цех і виникла пожежа. Через кілька хвилин російські війська здійснили повторний удар — саме в той момент, коли на місці вже працювали правоохоронці.

📢 «Постраждали двоє поліцейських відділу реагування патрульної поліції та поліцейський охорони. Їх доставили до медичного закладу. Крім того, постраждали дві цивільні жінки: 68-річній надано медичну допомогу на місці, 43-річну – госпіталізовано з важкою черепно-мозковою травмою», – йдеться у повідомленні.

🔍 Реакція та розслідування

На місці події працюють профільні служби. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

📌 Нагадаємо
  • Раніше цього дня російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська, де постраждали четверо працівників залізниці.
  • Напередодні в Нікополі внаслідок атаки FPV-дрона поранення отримали вісім людей, а також було пошкоджено будівлі та транспорт.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В Австрії хочуть заборонити соцмережі для дітей

СУСПІЛЬСТВО

Луганщина провела засідання обласного штабу гри “Джура-2026”

ЛУГАНЩИНА

Було обрано нового голову ВАКС

ВАЖЛИВО

рф атакувала Одещину дронами: пошкоджено енергетику

ВІЙНА

Іран: заяви США про переговори свідчать про їхню поразку

ВАЖЛИВО

Луганщина долучилась до обговорення підтримки бізнесу та економіки регіону

ЛУГАНЩИНА

Уламки БпЛА пошкодили багатоповерхівку на Полтавщині, є жертва

ВАЖЛИВО

Угорські опозиціонери довели Орбана до істерики

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив майже 6 тис. дронів–камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Депортованих чоловіків з США одразу мобілізували – CNN

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 123 боєзіткнення, ворог використав майже 6 тисяч дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Армія рф здійснила 46 атак на фронті та активно тисне на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Армія рф випустила майже 5000 дронів та здійснила 176 штурмів за добу – Генштаб

ВІЙНА

Грошову підтримку отримали ще 53 мешканці Рубіжанської громади

ЛУГАНЩИНА

Швеція стане співзасновником спецтрибуналу проти рф

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип