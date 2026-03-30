У Нікополі 8 поранених через атаку російського дрона

У місті Нікополь внаслідок атаки російських FPV-дронів поранення дістали восьмеро людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровська ОВА Олександр Ганжа у понеділок, 30 березня.

📢 «Восьмеро людей дістали поранень у Нікополі. Ворог атакував місто FPV-дроном… Поранено чотирьох чоловіків та чотирьох жінок. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи. Медики зараз надають їм усю необхідну допомогу», – зазначив він.

За словами посадовця, у місті пошкоджено магазини, багатоповерховий будинок та автомобілі.

🚒 Дані рятувальників

За інформацією ДСНС України, російські удари також зачепили інші райони області:

Синельниківський район – у Васильківській громаді виникла пожежа в багатоквартирному будинку, загорілися гараж та автомобіль. Усі пожежі ліквідовано.

• Нікопольський район – зафіксовано удари по Нікополю та Мирівській громаді.

• Кривий Ріг – пошкоджено об’єкти інфраструктури.

📌 Нагадаємо, вночі російські війська запустили по Україні балістичну ракету та 164 ударні дрони. Сили протиповітряної оборони знешкодили 150 із них.