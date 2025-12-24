У Чернігові дрон рф влучив у багатоповерхівку

У Чернігові російські окупаційні війська завдали удару по житловій багатоповерхівці, внаслідок чого в одній із квартир спалахнула пожежа. Про це 24 грудня повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

За інформацією міської ради, близько 16:00 на території міста було зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Унаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, всередині виникло загоряння. Також зайнявся автомобіль, припаркований поруч із будівлею.

Згодом у міській раді уточнили, що пожежу повністю ліквідовано, постраждалих серед цивільного населення немає. На місці події продовжують роботу всі екстрені служби.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради, ворожий безпілотник влучив у бокову стіну шостого поверху багатоквартирного житлового будинку. Унаслідок удару виникла пожежа у квартирі, яку оперативно загасили підрозділи ДСНС.

Наразі триває обстеження пошкодженого майна. Попередньо відомо про вибиті вікна в будинку, куди припав удар, а також у гуртожитку, розташованому поруч. Крім того, пошкоджено дві автівки, які загорілися під час атаки.

На місці надзвичайної події розгортають пункт незламності, де мешканці зможуть зігрітися, а працівники поліції — прийняти заяви від постраждалих. Також вживаються заходи для проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт, зокрема планується закриття пошкоджених вікон OSB-плитами для збереження тепла в оселях через низьку температуру повітря.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок атаки є влучання й по території області. Зокрема, через удар по енергетичному об’єкту в Чернігові без електропостачання залишилися десятки тисяч абонентів.

☝️ Нагадаємо, 234 грудня вдень російські війська атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова, пошкодивши важливий енергооб’єкт.

👉 Напередодні, 23 грудня, ворожий БпЛА також влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у місті.