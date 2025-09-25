У Білому домі портрет Байдена замінили на пристрій з автопідписом

Лідер США Дональд Трамп замінив портрет експрезидента Джо Байдена на алеї слави в західному крилі Білого дому на фото пристрою, який автоматично ставить підпис Байдена. Відео з цим опублікувала помічниця Трампа та радниця з питань комунікацій Марго Мартін у соцмережі Х (колишній Twitter).

У коридорі вздовж колонади західного крила виставлені золоті рамки з портретами всіх американських президентів. Проте замість офіційного зображення 46-го президента Джо Байдена тепер висить знімок пристрою, що здійснює автоматичне підписання документів.

☝️ Нагадаємо, у червні Дональд Трамп доручив провести розслідування щодо використання автопідпису Байденом для підписання офіційних документів. Він ставив під сумнів когнітивний стан колишнього лідера США під час перебування на посаді.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Автопідпис, начебто, використовувався для підписання понад 1200 президентських документів, включаючи укази, помилування та призначення суддів. Це стало предметом критики з боку Трампа.

📌 Президент США також заявив, що Байден міг навмисно приховувати від громадськості свій медичний діагноз – агресивний рак передміхурової залози.

Експерти зазначають, що цей крок Трампа є символічним, підкреслюючи його критичне ставлення до попереднього керівництва країни та привертає увагу до дискусій щодо прозорості та безпеки автоматизованих систем підпису документів у Білому домі.