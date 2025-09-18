Тисячі активістів у Лондоні протестували проти політики Дональда Трампа

Четвер, 18 Вересня, 2025
У середу, 17 вересня, тисячі активістів зібралися на протест у центрі Лондона, висловлюючи незгоду з політикою президента США Дональда Трампа. Акція відбулася саме під час його офіційного візиту до Великої Британії, повідомляє BBC.

Захід був організований коаліцією Stop Trump UK, до якої входять понад 50 організацій. Серед них — кліматичні рухи, антирасистські об’єднання та пропалестинські ініціативи. Саме ця широка коаліція забезпечила масовість і різноманітність протесту.

📢 Однією з учасниць акції стала Зої Гарднер. Вона заявила, що Дональд Трамп є символом усього того, що активісти категорично відкидають. За її словами, британський уряд має продемонструвати рішучість, гідність і чітку позицію незгоди з курсом американського президента.

Мітинг проходив під гаслами: «Ні расизму, ні Трампу», «Припиніть озброювати Ізраїль» і «Зупиніть Трампа, зупиніть фашизм». Ці лозунги відображали не лише критику політики США, а й ширший спектр питань, які турбують британське суспільство та міжнародних активістів.

☝️ Нагадаємо, що Дональд Трамп прибув до Великої Британії разом із першою леді Меланією в ніч на 17 вересня. Цей візит став його другим державним візитом до країни, що є безпрецедентним випадком для чинного президента США.

Раніше король Великої Британії Чарльз III під час урочистої вечері з Трампом закликав союзників об’єднати зусилля для підтримки України. Його звернення було спрямоване на зміцнення міжнародної єдності у протистоянні сучасним викликам.

