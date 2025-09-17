Середа, 17 Вересня, 2025
Дональд Трамп розпочав візит до Великої Британії

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прибув до Великої Британії у середу, 17 вересня, розпочавши свій другий історичний державний візит. В аеропорту Станстед їх зустріли британські урядовці та почесна варта, повідомляють CNN та Reuters.

За програмою візиту передбачено низку важливих подій. Зокрема, запланована вечеря у Вінфілд-Хаусі — офіційній резиденції посла США — та урочистий прийом у Віндзорському замку, де Дональда Трампа особисто зустрінуть король Карл III і королева Камілла.

Ключовим моментом стане підписання масштабної угоди на суму понад 40 мільярдів доларів. Вона передбачає інвестиції у розвиток штучного інтелекту, хмарних технологій, квантових систем і ядерної енергетики. Для Великої Британії ця угода є стратегічною, адже дозволяє зміцнити національну економіку та залучити іноземні інвестиції.

Крім того, Трамп проведе переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Основні теми обговорення стосуватимуться глобальної безпеки: ситуації в Україні через російську агресію, розвитку конфліктів на Близькому Сході та посилення трансатлантичного співробітництва.

Втім, візит супроводжувався протестами. На стіни Віндзорського замку вивели гігантські зображення Трампа разом із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. А також демонстрували фото президента США з поліцейського досьє. Поліція Темз-Веллі затримала чотирьох осіб за підозрою у зловмисних комунікаціях.

☝️ Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Трампом оголосила про підготовку 19-го пакета санкцій проти росії. Це має суттєво посилити економічний тиск на країну-агресора.

👉 Нагадаємо, що Дональд Трамп знову порушив тему угоди між Україною та росією. Президент США заявив, що Володимиру Зеленському «доведеться піти на угоду» для завершення війни, а країни Європи повинні припинити купувати російську нафту.

