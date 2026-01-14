Тимошенко підозрюють у підкупі депутатів – ЗМІ

Фігуранткою справи НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про спробу підкупу народних депутатів є очільниця партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це увечері у вівторок, 13 січня, повідомив проєкт «Схеми». Відповідну інформацію також підтвердили джерела Суспільного.

📢 «Викрито керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції хабаря низці депутатів, заявили в НАБУ та САП. За даними джерел Схем в антикорупційних органах йдеться про керівницю фракції Батьківщина Юлію Тимошенко», — повідомили «Схеми».

Своєю чергою, Суспільне зазначає, що їхні джерела у правоохоронних органах також вказали на Юлію Тимошенко як на особу, що фігурує у відповідному провадженні.

В офіційному повідомленні правоохоронних органів наголошується, що неправомірна вигода нібито пропонувалася за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів у Верховній Раді.

📢 «НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування “за” або “проти” конкретних законопроєктів. Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України», — йдеться у повідомленні.

⚠️ У НАБУ та САП додали, що деталі справи пообіцяли оприлюднити пізніше.

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ провели обшуки в офісі однієї з партій, представлених у Верховній Раді України.

Також нагадаємо, що НАБУ і САП у межах спецоперації під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої, за даними слідства, входили чинні народні депутати України.

☝️ Водночас раніше Юлія Тимошенко та її команда публічно і послідовно критикували діяльність новостворених антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП. Зокрема, Тимошенко голосувала за ліквідацію незалежності НАБУ і САП та виступала з парламентської трибуни з агітацією на підтримку такого рішення.