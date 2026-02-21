Субота, 21 Лютого, 2026
Туск розкритикував блокування допомоги Україні

Денис Молотов
Туск розкритикував блокування допомоги Україні
Фото ілюстративне з відкритих джерел: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на блокування Будапештом кредиту в 90 млрд євро для України від ЄС. Про це свідчить його допис у соцмережі X (колишній Twitter).

Польський урядовець також згадав про незгоду опозиційної партії Право і справедливість (ПіС) підтримати європейську схему посилення обороноздатності. Вона передбачає виділення Польщі понад 40 млрд євро на переозброєння.

📢 «Прем’єр-міністр Орбан заблокував європейську допомогу Україні, а Качинський намагається заблокувати SAFE, тобто кошти на оборону та польську оборонну промисловість. Вгадайте, хто цьому радіє», — написав голова польського уряду.

Туск розкритикував блокування допомоги Україні 01
Скриншот допису Прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска в соцмережі X.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один із трьох документів, затверджених Європейським парламентом, необхідних для виділення коштів — зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021–2027 роки.

Як відомо, нинішній угорський уряд активізував антиукраїнську риторику на тлі майбутніх весняних виборів у країні та низьких рейтингів партії влади.

Угорські урядовці намагаються демонізувати Київ та Брюссель, залякуючи місцеве населення уявними «небезпеками».

👉 Також раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії Україні, якщо вона не відновить транспортування нафти через нафтопровід «Дружба».

